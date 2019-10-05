Недавно Союз музыкальных школ Эстонии выразил признательность учителям музыкальных школ, чьи ученики добились лучших результатов в республиканском конкурсе "Лучший юный инструменталист" в 2019 году. Среди них была и преподаватель огранной музыки из Ахтмеской школы искусств Светлана Кекишева.

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Преподавателя и завуча Ахтмеской школы искусств на торжественной церемонии в национальном оперном театре "Эстония" в Таллинне назвали душой и лидером музыкальной жизни Ида-Вирумаа - как органиста и учителя. Так и есть - воспитала десятки юных музыкантов в Ахтмеской школе искусств. В 2015 году была удостоена титула "Учитель года". С сентября 1993 года работает в церкви органистом и дирижером. Неоднократно выступала с концертами в Швеции, Финляндии, Германии и в Эстонии.