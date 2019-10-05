Сб, 5.10.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

ОПРОС: Что значит понятие "хороший учитель" в современном мире?

ФОТО: err.ee

Сегодня - День учителя.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Хейли КУКК:

- Самое главное - учитель должен быть требовательным и авторитетным. Когда росли мои дети, я была очень довольна, что у них были именно такие учителя - и в детсаду, и в школе. Кажется, что в последнее время требовательности очень не хватает.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Юло ТУУР: 

- Нужно, чтобы у учителей была престижная зарплата - это первый залог успеха. Нужен также здравый фанатизм по отношению к своему делу. Мир очень быстро меняется, поэтому им надо все время развиваться, чтобы успевать и не терять авторитет у учеников.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Айме ЗАБАЛКАНСКАЯ:

- Мои дети учились давно, но и сейчас требования к учителям, по-моему, те же. Хороший учитель должен понимать ученика, уметь хорошо преподносить свой предмет, быть вежливым и примером для учеников во всем. Эти критерии не изменились, во все времена актуальны.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Марина ПАВЛОВА:

- Вопрос прямо по адресу - сама работаю учителем. Отвечу так: учитель должен быть в тренде и в курсе всего, что появляется в нашей жизни. Отставать нам нельзя ни в коем случае. Учитель теперь не ментор, который знает все и обо всем и которого надо слушать, а коллега для своих учеников, то есть мы работаем вместе. Как-то так.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Маргарита МОЧЕНОВА:

- Мой ребенок давно вырос, поэтому о современной школе я мало что знаю. Мир очень сильно изменился, возможно, школа тоже. Но считаю, что учитель в любые времена должен быть умным, профессиональным, добрым и другом для детей.

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