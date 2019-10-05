ОПРОС: Что значит понятие "хороший учитель" в современном мире?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Хейли КУКК: - Самое главное - учитель должен быть требовательным и авторитетным. Когда росли мои дети, я была очень довольна, что у них были именно такие учителя - и в детсаду, и в школе. Кажется, что в последнее время требовательности очень не хватает.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Юло ТУУР: - Нужно, чтобы у учителей была престижная зарплата - это первый залог успеха. Нужен также здравый фанатизм по отношению к своему делу. Мир очень быстро меняется, поэтому им надо все время развиваться, чтобы успевать и не терять авторитет у учеников.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Айме ЗАБАЛКАНСКАЯ: - Мои дети учились давно, но и сейчас требования к учителям, по-моему, те же. Хороший учитель должен понимать ученика, уметь хорошо преподносить свой предмет, быть вежливым и примером для учеников во всем. Эти критерии не изменились, во все времена актуальны.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Марина ПАВЛОВА: - Вопрос прямо по адресу - сама работаю учителем. Отвечу так: учитель должен быть в тренде и в курсе всего, что появляется в нашей жизни. Отставать нам нельзя ни в коем случае. Учитель теперь не ментор, который знает все и обо всем и которого надо слушать, а коллега для своих учеников, то есть мы работаем вместе. Как-то так.