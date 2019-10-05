В Нарве будет городской каток

"Город Нарва поддерживает здоровый образ жизни горожан и стремится создавать дополнительные возможности для занятий спортом и для досуга", - сказано в распоряжении. Каток решено построить на части асфальтированной площадки возле Нарвского спортцентра по улице Раквере, 22с, рядом с которой разбит новый городской парк.

Названная площадка находится на территории, принадлежащей муниципальному АО "Transservis-N". Основной деятельностью этого предприятия является управление зоной ожидания для автомобилей, направляющихся к Нарвскому погранпункту. Принадлежащую ему площадку возле спортцентра предприятие "Transservis-N" в прошлом использовало в качестве коммерческой платной автопарковки.

Члены горуправы согласились платить "Transservis-N" за аренду 450 квадратных метров асфальтированной площадки для катка по 6 центов за метр - всего 27 евро (без НСО) в месяц. Горуправа уточнила, принимая решение, что такая ставка соответствует рыночной, а именно плате за аренду другой площади в центре Нарвы.

По замыслу, этот бесплатный для посетителей каток будет работать ориентировочно с октября текущего года по март 2020-го. Мэр Нарвы уполномочен подписать с АО "Transservis-N" договор аренды сроком до 31 марта.