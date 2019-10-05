В Нарве будет городской каток

Нарвская горуправа решила подарить жителям открытый для всех ледовый каток. Для его содержания будут платить из бюджета арендную плату муниципальному предприятию.
"Город Нарва поддерживает здоровый образ жизни горожан и стремится создавать дополнительные возможности для занятий спортом и для досуга", - сказано в распоряжении. Каток решено построить на части асфальтированной площадки возле Нарвского спортцентра по улице Раквере, 22с, рядом с которой разбит новый городской парк.
Названная площадка находится на территории, принадлежащей муниципальному АО "Transservis-N". Основной деятельностью этого предприятия является управление зоной ожидания для автомобилей, направляющихся к Нарвскому погранпункту. Принадлежащую ему площадку возле спортцентра предприятие "Transservis-N" в прошлом использовало в качестве коммерческой платной автопарковки.
Члены горуправы согласились платить "Transservis-N" за аренду 450 квадратных метров асфальтированной площадки для катка по 6 центов за метр - всего 27 евро (без НСО) в месяц. Горуправа уточнила, принимая решение, что такая ставка соответствует рыночной, а именно плате за аренду другой площади в центре Нарвы.
По замыслу, этот бесплатный для посетителей каток будет работать ориентировочно с октября текущего года по март 2020-го. Мэр Нарвы уполномочен подписать с АО "Transservis-N" договор аренды сроком до 31 марта.
Договор о продаже, монтаже и в марте демонтаже многоразовых разборных бортов для катка Нарвский департамент городского хозяйства подписал 1 октября, общая стоимость составляет 25000 евро. По итогам тендера весь этот заказ получило нарвское ТОО "Tonart". Данное строительное предприятие хотя и имеет на сегодня налоговые задолженности, а в прошлом и другие прегрешения, но это все не помешало городским властям Нарвы доверить ему сооружение катка.