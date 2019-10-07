На гала-вечере "Учитель года" лучшим опорным специалистом объявлена логопед из Нарвы

Лариса Цыганова - педагог, работающая в местном детском садике "Теремок". Она отметила, что премия - это почетно, но и без нее призвание останется прежним.

- Надо любить свою работу, делать ее хорошо. Любить детей. Нужно реализовывать свои самые безумные идеи. В принципе, все что я делала, у меня пока получалось, - сказала Лариса Цыганова.

Премия "За дело всей жизни" была вручена Лаури Леэзи - в прошлом директору Таллинского французского лицея.