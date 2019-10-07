На гала-вечере "Учитель года" лучшим опорным специалистом объявлена логопед из Нарвы

В Йыхвиском концертном доме в субботу прошел гала-вечер "Учитель года: Эстония учится и благодарит", где были вручены награды и премии учителям и работникам сферы образования. Приз в номинации "Опорный специалист" получила нарвитянка Лариса Цыганова, сообщает портал rus.err.ee.
Лариса Цыганова - педагог, работающая в местном детском садике "Теремок". Она отметила, что премия - это почетно, но и без нее призвание останется прежним.
- Надо любить свою работу, делать ее хорошо. Любить детей. Нужно реализовывать свои самые безумные идеи. В принципе, все что я делала, у меня пока получалось, - сказала Лариса Цыганова.
Премия "За дело всей жизни" была вручена Лаури Леэзи - в прошлом директору Таллинского французского лицея.
Гала-вечер в этом году прошел уже в седьмой раз. В этом году на конкурс "Учитель года 2019" было представлено рекордное число заявок - 1389 кандидатов. Определить среди них тройки лучших в 11 категориях было очень сложно.