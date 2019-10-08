Вт, 8.10.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Полицейским и спасателям придется повременить с переездом

Из семи ида-вируских команд шесть переедут в общее с полицией здание. Здания везде будут разными, что означает индивидуальное проектирование и долгую предварительную работу. На снимке - общий дом спасателей и полиции в Нарве.

ФОТО: Илья Смирнов

Хотя в бюджете Министерства внутренних дел на будущий год есть деньги для совместных зданий спасателей и полиции как в Силламяэ, так и в Кохтла-Ярве и Кивиыли, в двух последних городах появления нового здания придется подождать еще несколько лет.

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Министерство внутренних дел обещало при составлении бюджета следующего года, что средства будут предусмотрены как на повышение зарплаты спасателей, так и на улучшение их бытовых условий в рабочей среде, однако в следующем году они действительно улучшатся только у силламяэских спасателей. Хотя решение имеется также о финансировании строительства новых домов спасателей и полиции в Кохтла-Ярве и Кивиыли, подготовка работ потребует много времени и тамошние здания откроются только в 2023 году. 

Подготовку давно провели

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