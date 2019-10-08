Полицейским и спасателям придется повременить с переездом

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Министерство внутренних дел обещало при составлении бюджета следующего года, что средства будут предусмотрены как на повышение зарплаты спасателей, так и на улучшение их бытовых условий в рабочей среде, однако в следующем году они действительно улучшатся только у силламяэских спасателей. Хотя решение имеется также о финансировании строительства новых домов спасателей и полиции в Кохтла-Ярве и Кивиыли, подготовка работ потребует много времени и тамошние здания откроются только в 2023 году.