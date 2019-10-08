Вт, 8.10.2019
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Нарвский Дом эстонского языка расширяет охват в Ида-Вирумаа

Один из видов деятельности Дома эстонского языка в Кохтла-Ярве - тандемная учеба, при которой люди с русским родным языком общаются на эстонском языке, а эстонцы - на русском. В идеале общение должно происходить в парах, но пока эстонцев в Кохтла-Ярве для этого не набралось. То есть носителей госязыка тут очень ждут.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В понедельник Фонд интеграции и Вирумааский колледж Таллиннского технического университета подписали договор о сотрудничестве, на основании которого Нарвский Дом эстонского языка будет осуществлять свою деятельность также в Кохтла-Ярве. Все услуги Дома эстонского языка бесплатные.

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В составе Фонда интеграции действуют два дома эстонского языка - в Таллинне и Нарве. "Отдельных домов, очевидно, не добавится, но эти два дома покрывают потребности всей страны", - сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар.

Деятельность в родных местах

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