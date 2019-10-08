Нарвский Дом эстонского языка расширяет охват в Ида-Вирумаа

Один из видов деятельности Дома эстонского языка в Кохтла-Ярве - тандемная учеба, при которой люди с русским родным языком общаются на эстонском языке, а эстонцы - на русском. В идеале общение должно происходить в парах, но пока эстонцев в Кохтла-Ярве для этого не набралось. То есть носителей госязыка тут очень ждут.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik