Нарвский Дом эстонского языка расширяет охват в Ида-Вирумаа

В понедельник Фонд интеграции и Вирумааский колледж Таллиннского технического университета подписали договор о сотрудничестве, на основании которого Нарвский Дом эстонского языка будет осуществлять свою деятельность также в Кохтла-Ярве. Все услуги Дома эстонского языка бесплатные.
В составе Фонда интеграции действуют два дома эстонского языка - в Таллинне и Нарве. "Отдельных домов, очевидно, не добавится, но эти два дома покрывают потребности всей страны", - сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар.