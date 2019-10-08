ОДИН ВОПРОС: Почему вы спрашиваете самоуправления о вовлечении оппозиции?

- Поводом является вопрос, нужно ли изменить законы таким образом, чтобы дать оппозиции возможность сказать свое слово и избежать политической коррупции. Циркуляр было необходимо направить для того, чтобы получить представление о ситуации. Дождусь ответов и затем сравню с той картиной, которая сложилась у меня и которая освещена в прессе. Тема местных самоуправлений находится в центре внимания комиссии по борьбе с коррупцией. В нашей комиссии есть несколько человек с опытом работы в местном самоуправлении, и эта тема нам интересна.