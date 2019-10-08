Вт, 8.10.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

ОДИН ВОПРОС: Почему вы спрашиваете самоуправления о вовлечении оппозиции?

Катри Райк.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Избранная от Ида-Вирумаа член Рийгикогу и председатель комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Катри Райк разослала всем самоуправлениям циркуляр, в котором спрашивают, в какой степени в собрании самоуправления считаются с оппозицией и насколько обеспечено вовлечение оппозиции в работу комиссий с учетом пропорциональности результатов выборов.

Катри РАЙК:

- Поводом является вопрос, нужно ли изменить законы таким образом, чтобы дать оппозиции возможность сказать свое слово и избежать политической коррупции. Циркуляр было необходимо направить для того, чтобы получить представление о ситуации. Дождусь ответов и затем сравню с той картиной, которая сложилась у меня и которая освещена в прессе. Тема местных самоуправлений находится в центре внимания комиссии по борьбе с коррупцией. В нашей комиссии есть несколько человек с опытом работы в местном самоуправлении, и эта тема нам интересна.

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