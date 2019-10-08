ПЕРЕДОВИЦА: Защищает ли закон права оппозиции?

Катри Райк имеет достаточный опыт деятельности в Нарвском горсобрании, чтобы знать, как там до сих пор велись дела: оппозиция всегда была там загнана в дальний угол. Ту же практику использует в Кохтла-Ярве властвующее уже более 20 лет центристское большинство. Не особо сильно отличалось положение также в Силламяэ, а в последнее время и в Йыхви, когда у власти там обосновалась коалиция Центристской партии и Осипенко. Именно связанное с Йыхви стало последним примером, когда в бюджетно-хозяйственную комиссию почти совсем не включили оппозицию, за исключением зампредседателя комиссии, оттолкнуть которого исходя из закона коалиции не удалось.