ПЕРЕДОВИЦА: Защищает ли закон права оппозиции?

На прошлой неделе председатель антикоррупционной комиссии Рийгикогу Катри Райк отправила всем самоуправлениям Эстонии запрос, желая узнать, каким образом всем членам муниципальных собраний, избранным в ходе местных выборов, гарантируется возможность участия в принятии решений (читайте также рубрику "Один вопрос" на странице мнений в сегодняшнем "Северном побережье").
Речь идет в первую очередь о привлечении оппозиционных депутатов к работе комиссий. А также, например, о принципах назначения на должность и оплате деятельности членов советов волостных учреждений и т.д.
Катри Райк имеет достаточный опыт деятельности в Нарвском горсобрании, чтобы знать, как там до сих пор велись дела: оппозиция всегда была там загнана в дальний угол. Ту же практику использует в Кохтла-Ярве властвующее уже более 20 лет центристское большинство. Не особо сильно отличалось положение также в Силламяэ, а в последнее время и в Йыхви, когда у власти там обосновалась коалиция Центристской партии и Осипенко. Именно связанное с Йыхви стало последним примером, когда в бюджетно-хозяйственную комиссию почти совсем не включили оппозицию, за исключением зампредседателя комиссии, оттолкнуть которого исходя из закона коалиции не удалось.
Цель запроса - возможное инициирование поправок в законах, чтобы обеспечить оппозиции пропорциональное итогам выборов участие в работе собраний самоуправлений. Другое дело, пройдут ли вообще в Рийгикогу такие инициативы, будучи превращенными в проекты. Ведь вышеупомянутая практика укоренилась в самоуправлениях, например, в Ида-Вирумаа, где у власти находится ведущая партия нынешнего правительства - Центристская - или связанные с нею силы.