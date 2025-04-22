ОДИН ВОПРОС Кем заменить учителей, не владеющих эстонским языком на требуемом уровне?

Министр образования и науки Кристина Каллас ("Eesti 200"):

- Требование владения эстонским языком вытекает не только из языка обучения, на котором преподает учитель, но и из профессии учителя в целом. Какова роль профессии учителя, обязанности человека, занятого в учительской профессии? Их невозможно выполнить, если не владеть эстонским языком хотя бы на уровне B2.

Мы действительно предоставили учителям отсрочку еще на один год для сдачи экзамена на уровень B2, но больше отсрочек не будет. Отсрочка истечет 1 августа этого года. Воспитатели детских садов получат еще отсрочку, потому что для них действительно эти требования были введены только в прошлом году. Так что отсрочка будет продлена.