Вт, 8.10.2019
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Представительская команда Кохтла-Ярве обожглась на новых легионерах

Более яркая половина нынешнего сезона ФК "Ярве" пришлась на весну, когда команда одерживала победы одну за другой и оказывала серьезное сопротивление также лидерам лиги.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Если первая половина сезона для поднявшегося нынче в первую эстонскую футбольную лигу кохтла-ярвеского ФК "Ярве" выдалась солнечной и радужной, то во второй разогнать сгустившиеся тучи так и не удалось.

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Весной новичок лиги удивил рядом одержанных подряд побед и еще во второй половине июня находился в компании лидеров. За первую половину сезона, то есть 18 игр, набралось и солидное количество очков - 32. Однако затем лучшую футбольную команду Кохтла-Ярве настигла настоящая очковая "засуха": одна победа и две ничьи в следующих 14 матчах принесли всего пять очков.

Важное очко за ничью

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