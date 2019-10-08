Представительская команда Кохтла-Ярве обожглась на новых легионерах

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Весной новичок лиги удивил рядом одержанных подряд побед и еще во второй половине июня находился в компании лидеров. За первую половину сезона, то есть 18 игр, набралось и солидное количество очков - 32. Однако затем лучшую футбольную команду Кохтла-Ярве настигла настоящая очковая "засуха": одна победа и две ничьи в следующих 14 матчах принесли всего пять очков.