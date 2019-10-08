Власти Нарвы намерены взять под контроль кошачью рождаемость

Как сообщили в Нарвском департаменте городского хозяйства, до конца ноября 2019 года владельцы котов и кошек могут бесплатно стерилизовать и кастрировать как домашних, так и бездомных животных. Цель - предотвращение появления нежелательного потомства и уменьшение количества бездомных животных на административной территории города.

По результатам тендера на осуществление этой акции Нарвская горуправа заключила договор с ветеринарной клиникой ТОО "Linnafauna Zoovetkeskus", расположенной в Нарве по ул. А. Тийманна, 13 (предварительная запись в будние дни в рабочее время по тел. 5693 4081).

Объявляя тендер на проведение за счет бюджета операций по стерилизации кошек и кастрации котов, в Нарвском департаменте горхозяйства предположили, что таких операций будет сделано 100 и 50 соответственно. Этот объем работы фирма "Linnafauna Zoovetkeskus" предложила выполнить за 5000 евро (без НСО), тогда как их конкурент в тендерном конкурсе запросил на 500 евро больше.

В департаменте городского хозяйства отметили, что в горсобрание уже направлен проект новых правил содержания собак и кошек в городе Нарва, предусматривающий обязательное чипирование и регистрацию кошек и собак в регистре домашних животных. Для уменьшения расходов из горбюджета на отлов невостребованных животных правила предусматривают также стерилизацию всех взрослых кошек, за исключением породистых или имеющих для этого противопоказания.

Новые требования об обязательном чипировании, а также о стерилизации и кастрации в Нарве предполагается ввести в действие с начала 2020 года. То, как Нарвская горуправа организует контроль за исполнением этих обязательств, проект правил не указывает.