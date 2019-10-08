Аристов пришел вторым на финиш Тартуского полумарафона

Вернувшийся в этом году в элиту эстонских бегунов-стайеров кохтлаярвесец Дмитрий Аристов занял на проходившем в эту субботу Тартуском полумарафоне второе место со временем 1.11.27.
Победивший в забеге, в котором участвовало около 1300 спортсменов, нынешний чемпион Эстонии по марафону Райдо Митт обогнал Аристова на две с небольшим минуты. В то же время Аристов занял второе место тоже уверенно, поскольку финишировавший третьим Юлари Кайс отстал от него тоже на две минуты.
Если сравнить с Нарвским энергозабегом, проходившим в июне при 30-градусной жаре, то Тартуский полумарафон при плюс трех градусах он пробежал на шесть минут быстрее. Его личный рекорд в полумарафоне (1.08.57) был установлен восемь лет назад в Нарве.
Отдохнув менее 24 часов, Аристов в воскресенье стартовал уже в Пайде-Тюриском народном беге на 13,6 км, где занял восьмое место. Среди эстонских бегунов Аристов показал пятый результат.