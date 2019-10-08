Аристов пришел вторым на финиш Тартуского полумарафона

Победивший в забеге, в котором участвовало около 1300 спортсменов, нынешний чемпион Эстонии по марафону Райдо Митт обогнал Аристова на две с небольшим минуты. В то же время Аристов занял второе место тоже уверенно, поскольку финишировавший третьим Юлари Кайс отстал от него тоже на две минуты.

Если сравнить с Нарвским энергозабегом, проходившим в июне при 30-градусной жаре, то Тартуский полумарафон при плюс трех градусах он пробежал на шесть минут быстрее. Его личный рекорд в полумарафоне (1.08.57) был установлен восемь лет назад в Нарве.