Вт, 8.10.2019
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Аристов пришел вторым на финиш Тартуского полумарафона

Дмитрий Аристов этой осенью много раз занимал призовые места как на местных соревнованиях по бегу в Ида-Вирумаа, так и на республиканских забегах.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Вернувшийся в этом году в элиту эстонских бегунов-стайеров кохтлаярвесец Дмитрий Аристов занял на проходившем в эту субботу Тартуском полумарафоне второе место со временем 1.11.27.

Победивший в забеге, в котором участвовало около 1300 спортсменов, нынешний чемпион Эстонии по марафону Райдо Митт обогнал Аристова на две с небольшим минуты. В то же время Аристов занял второе место тоже уверенно, поскольку финишировавший третьим Юлари Кайс отстал от него тоже на две минуты.

Если сравнить с Нарвским энергозабегом, проходившим в июне при 30-градусной жаре, то Тартуский полумарафон при плюс трех градусах он пробежал на шесть минут быстрее. Его личный рекорд в полумарафоне (1.08.57) был установлен восемь лет назад в Нарве.

Отдохнув менее 24 часов, Аристов в воскресенье стартовал уже в Пайде-Тюриском народном беге на 13,6 км, где занял восьмое место. Среди эстонских бегунов Аристов показал пятый результат.

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