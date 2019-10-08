Э-виза вызвала мотодесант

По инициативе Йыхвиского мотоклуба, и в прошлом году посетившего это соревнование, на старт нынче вышли по два представителя мотоклубов Йыхви и Сымерпалу. "К сожалению, не все успели получить э-визы, к тому же я и еще несколько гонщиков еще не справились с последствиями травм и бережем себя для последних этапов здешних серий, так что выступили немного хуже, чем планировали поначалу", - сказал Арго Кеэрме из Йыхвиского мотоклуба.

Из эстонских гонщиков лучше всех выступил Прийт Палату из мотоклуба Сымерпалу, одержавший общую победу и занявший первое место в классе Е3. Рауно Валдек в классе Е2 занял четвертое место, Калью Мурунийт стал третьим в любительском классе, а среди женщин второе место заняла Криссу Коноплицки из Сымерпалу. "Во время заезда у меня лопнула цепь, но, к счастью, достаточно близко к боксу, так что удалось подвезти запчасти и помощников, а также продолжить гонку, хотя из-за ремонта я и потеряла два круга", - рассказала Криссу Коноплицки.

- Трасса по гравийному карьеру была, конечно, очень трудной для местных гонщиков-любителей. Сейчас общий балтийский уровень немного выше тамошнего. Но, к сожалению, не участвовали некоторые тамошние сильнейшие гонщики, с которыми хотелось бы помериться силами. Так что наши места немного обманчивые, - отметил Кеэрме.

Пересечение границы прошло неожиданно гладко и с транспортировкой гоночных мотоциклов никаких проблем не возникло. "Виноградовы из Нарвы часто делают это, то есть ивангородские таможенники в этом деле очень компетентны", - заметил Йоэль Кельдер.

На одну вещь нужно обратить внимание при ходатайстве об э-визе тем, в имени-фамилии которых имеются свойственные эстонскому алфавиту буквы с точками. "Ходатайствуя о визе, надо вписать имя так, как оно указано в нижней части паспорта у штрихкода. Замена буквы "Ä" на букву "A", а не на "AE", стоила одному из наших людей часа ожидания на российской границе", - сказал Кеэрме.

- Атмосфера на соревновании была чудесная, хотя эстонцы и перехватили у местных некоторые награды, - сказал Кельдер.