Частный фонд жертвует Нарве миллион на строительство нового спортцентра

Подписан договор о финансовом пожертвовании между НКО "P&E Foundation", городом Нарва и муниципальным фондом "Narva Linna Arendus". В соответствии с договором, "P&E Foundation" выделяет один миллион евро на строительство многофункционального спортивного центра в Эккекюла - зеленом районе Нарвы, где сотни горожан ежедневно занимаются спортом под открытым небом и просто гуляют.
Как сообщила канцелярия Нарвской горуправы, члены Нарвского городского собрания 27 марта дали согласие на подписание мэром города договора о пожертвовании. Город Нарва и его муниципальный фонд "Narva Linna Arendus" берут на себя обязательства по реализации проекта строительства в Эккекюла нового спортцентра, включая проведение закупок, проектирование, строительство, авторский надзор, а также приобретение мебели и другого необходимого оборудования.
Помимо того, город Нарва и "Narva Linna Arendus" обязуются обеспечить функционирование будущего спортцентра в течение не менее десяти лет после его ввода в эксплуатацию.
- Я искренне благодарю "P&E Foundation" за это щедрое финансовое пожертвование, а также всех партнеров и коллег, кто способствовал подписанию этого важного соглашения. Строительство спортцентра в Эккекюла имеет символическое значение для Нарвы - это будет не просто новое здание, а инвестиция в развитие городской среды и повышение качества жизни наших жителей, - прокомментировала мэр Нарвы Катри Райк.
Сообщается, что будущий многофункциональный спортивный центр предложит разнообразные возможности для занятий различными видами спорта.
- "P&E Foundation" - некоммерческий благотворительный фонд, основанный в Эстонии в 2022 году. Он принадлежит семье бизнесмена Прийта Пийльманна, основного владельца концерна VKG, скончавшегося в 2022 году.
- Деятельность фонда направлена на реализацию проектов, способствующих улучшению качества жизни и укреплению здоровья населения Эстонии.
- Фонд управляется командой, в которую входят представители семьи Пийльманн и профессионалы из различных областей.
- Одним из первых значимых вкладов фонда стало пожертвование в размере одного миллиона евро Раковому союзу Эстонии на приобретение мобильного компьютерного томографа, который позволяет проводить раннюю диагностику рака в различных регионах страны, включая отдаленные районы.