Частный фонд жертвует Нарве миллион на строительство нового спортцентра

Как сообщила канцелярия Нарвской горуправы, члены Нарвского городского собрания 27 марта дали согласие на подписание мэром города договора о пожертвовании. Город Нарва и его муниципальный фонд "Narva Linna Arendus" берут на себя обязательства по реализации проекта строительства в Эккекюла нового спортцентра, включая проведение закупок, проектирование, строительство, авторский надзор, а также приобретение мебели и другого необходимого оборудования.

Помимо того, город Нарва и "Narva Linna Arendus" обязуются обеспечить функционирование будущего спортцентра в течение не менее десяти лет после его ввода в эксплуатацию.

- Я искренне благодарю "P&E Foundation" за это щедрое финансовое пожертвование, а также всех партнеров и коллег, кто способствовал подписанию этого важного соглашения. Строительство спортцентра в Эккекюла имеет символическое значение для Нарвы - это будет не просто новое здание, а инвестиция в развитие городской среды и повышение качества жизни наших жителей, - прокомментировала мэр Нарвы Катри Райк.

Сообщается, что будущий многофункциональный спортивный центр предложит разнообразные возможности для занятий различными видами спорта.