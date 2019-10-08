Создание ветропарка не оправдывает уничтожения природы

До 1974 года, когда в более новой части разреза заработали экскаваторы, на тамошних землях располагались три деревни примерно с 200 домохозяйствами, оказавшиеся на пути у государства и стертые с лица земли. Промышленная сланцедобыча велась там до истощения запасов в 2012 году, после чего траншеи разреза из-за прекращения откачки воды превратились потихоньку в заполненные голубой водой каналы, напоминающие местами норвежские фьорды.

Состоялись обсуждения, как снова использовать эти территории в интересах людей, создали гребной канал, наметили походные тропы и пр. Природа в очередной раз восприняла уничтожительную работу человечества. Рождалась одна из жемчужин Ида-Вирумаа. На сегодня как местные любители приключений, так и из дальних краев открыли для себя Айду, и популярность его растет. Приезжайте и полюбуйтесь, еще успеете насладиться им с некоторыми допущениями.

Насколько я понимаю происходящее в мире, установка электроветряков должна служить появлению более щадящей природу среды. Но способ, каким это делается в Айду, данной концепции не следует.

Я оставляю тут в стороне раздутую полемику на тему помех для радара, которой государство пытается затормозить строительство ветропарка. Если взглянуть более широко, то для развития айдуского региона данный ветропарк, может быть, даже нужен, ведь без финансовой и прочей поддержки некоторые проекты там застопорились бы. Например, Айдуский центр водного спорта должен был получать необходимую энергию на льготных условиях именно от ветряков.

Ущерб был причинен природе в Айду еще до того, как там установили ветряки.

Однако что тревожит сейчас в связи с происходящим в Айду? На территориях, где природа уже восстанавливается после сланцедобычи, где растут деревья и прочая растительность разного возраста и где обжились лесные животные, наслаждающиеся тишиной и покоем, теперь работают самосвалы, бульдозеры и прочая техника. Они действуют так, будто явились на совершенно необитаемый пустырь. Они действуют там в интересах не сбережения природы, а денежной выгоды.

Ведомства особого внимания на это не обращают. Однако ущерб был причинен природе еще до того, как там встали ветряки.

Хотя строительство ветропарка было приостановлено, там продолжается, так сказать, складирование стройматериалов, представляющее собой насыпку породы для подушки под ветряками. Для этого туда доставили с шахты "VKG" "Ojamaa" в качестве стройматериала огромную массу породы, которую в обычной ситуации "VKG" пришлось бы складировать в качестве отходов и платить за это государству налог на отходы. Если корректно и в соответствии с кадастровой картой Земельного департамента проследить за границей участка под основанием для ветряков, то создастся впечатление, что отвалы породы перешли за эти границы: растущие деревья без разбора погребены под породой или частично и хаотично повалены.