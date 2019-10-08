ИСТОРИЯ: Третий люганузеский памятник в честь Освободительной войны стоит уже дольше предыдущих

Восстанавливавший 30 лет назад люганузеский памятник в честь Освободительной войны Мади Наппа обещал сделать в конце концов настолько прочный памятник, чтобы его невозможно было уничтожить. И сделал: установленный в 1989 году памятник почти не пострадал от взрыва в 1992 году, то есть третий люганузеский памятник в честь Освободительной войны продержался дольше двух предыдущих. 29 сентября годовщину восстановления памятника отметили богослужением, речами и оружейным салютом.
В Люганузе 29 сентября отметили 30-ю годовщину восстановления местного памятника в честь Освободительной войны. Стоящий у реки Пуртсе памятник - уже третий по счету: первый установили в 1924 году и продержался он до 1940 года. В 1944 году местные жители восстановили уничтоженный памятник, но простоял он всего несколько месяцев. Третий памятник установили при поддержке местной общины и активной молодежи.
Получил начало со школы
- История восстановления люганузеского памятника началась, по сути, еще со школьного вопроса, - вспоминал тогдашний люганузеский пастор Юллар Бах, боровшийся в то время вместе с активной молодежью против строительства нового школьного здания и открытия двуязычной школы. Благодаря им на краю города Пюсси так и не была построена большая школа, в которую должны были пойти тогдашние местные русские дети и переехать тогдашняя Пюссиская средняя школа, и руины недостроенного здания еще долго напоминали об этой одержанной общиной победе.
Раззадоренные школьным вопросом Бах вместе с молодежью создали Люганузеское общество охраны старины и выбрали два объекта, которыми и стали заниматься. "Одним из них было Пуртсеское городище, вторым - бывший памятник в честь Освободительной войны", - вспоминает Бах.
Первым делом молодежь занялась уборкой на развалинах городища. "Помню, как мимо проходил один местный житель и спросил - чем это мы тут занимаемся? Я сказал, что проводим уборку, ведь скоро тут появится замок. Сами мы знали, что ничего тут не появится", - сказал он. На деле же эти слова оказались пророческими, ведь уже через пару лет на месте развалин стояло восстановленное городище Пуртсе.
Так же случилось с памятником: в 1988 году пошли вместе с детьми расчистить площадку под памятником от травы, чтобы она была как-то отмечена. "У меня была лопата в руках, и, честно говоря, я испытывал душевный трепет. Может быть, даже больший, чем те, кто вскрывал гробницу Тутанхамона в Египте. Мы отыскали бетонированное основание и даже часть камней", - вспоминает Бах тогдашнюю радость.
Люди проезжали мимо, тревожились и интересовались, что тут происходит. "Мы снова полушутя говорили, что скоро тут появится восстановленный люганузеский памятник в честь Освободительной войны. Сам я в это не верил, ведь время было еще такое, что мы не были уверены, сможем ли даже как-то отметить это место, где когда-то стоял памятник. Но, смотри-ка, дело пошло иначе".
- Видно, времена уже были на грани, - отметил Бах.
Так, например, в 1988 году в преддверии празднования годовщины республики он сказал местному работнику безопасности, что по деревне ходят слухи, будто местные жители подожгут копну сена, что стоит на месте памятника в честь Освободительной войны. "Милицейский уазик до полуночи караулил у памятника", - посмеивается он.
Разрешения не давали, на тормоза тоже не давили
Когда основание расчистили и отметили, возникла мысль: а почему бы и на самом деле не восстановить памятник? Решение о восстановлении приняли 23 августа того же года. Там же, у подножия люганузеского памятника, ставшего после расчистки оплотом эстонскости в Ида-Вирумаа, а также местом митингов и сборов, куда приезжали не десятки и сотни, а далеко за тысячу человек. В тот же день там проходил митинг по случаю годовщины подписания пакта Молотова-Риббентропа. Бах тоже выступил на митинге и призвал людей сформировать комиссию по восстановлению памятника. Люди одобрили такое решение, и даже когда комиссия не получила от Кохтла-Ярвеского исполкома разрешение на восстановление памятника, препятствовать строительным работам тоже никто не явился.
На строительство памятника люди пожертвовали 9000 рублей. Местные предприятия добавили еще 16000 рублей. Среди них - Вирумааское реставрационное управление, колхоз имени Виктора Кингиссепа, Пюссиский завод древесностружечных плит, Азериский керамический завод имени 60-летия ВЛКСМ, Кохтла-Ярвеский совет общественной автоинспекции, колхоз "Люганузе", совхоз "Эрра", рыболовецкий колхоз "Октообер" и Кивиылиский сланцехимический комбинат. "Названия у учреждений были еще смешные, но мысли и душа были в правильном месте", - Бах до сих пор благодарен всем откликнувшимся.
Проектным руководителем стройки стал Мади Наппа. "Наппа сказал, что построит такой прочный памятник, что никто с ним больше не справится. И не справились", - сказал Бах. Во время денежной реформы 1992 года кто-то пытался взорвать памятник, однако заряды установил настолько никудышно, что памятник получил лишь несколько царапин. Однако хлопок был настолько сильным, что задрожали стены и окна расположенной рядом церкви. Кто стоял за этим взрывом, так и неизвестно.
- На памятнике есть теперь два камня с царапинами - от взрыва, - отметил Бах.
Особенный народ
Если первый памятник простоял в Люганузе 16 лет, то восстановленный в 1944 году - всего несколько месяцев.
- Я потом удивлялся надежде местных людей - в столь тяжелых условиях, как в 1944 году, думать о восстановлении памятника. И ведь сделали это, - не перестает удивляться Бах.
И не только. "Люди люганузеской общины - очень крепкий и славный народ, - констатирует он. - Вдобавок к памятнику они отстроили церковь, от которой сохранились только плитняковые стены".
Восстановление церкви происходило в самое тяжелое время, когда у власти был Сталин, людей загоняли в колхозы и они работали от зари до зари. А после этого шли и строили из материалов, которые удавалось достать, храм.
- Это особенный народ, который живет в этом краю, - хвалит Бах, много лет назад уехавший из Люганузе.
ЛЮГАНУЗЕСКИЙ ПАМЯТНИК В ЧЕСТЬ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ
Памятник павшим в Освободительной войне, установленный в Люганузе, достигает 6,4 метра в высоту и представляет собой установленную на постаменте скульптурную группу: солдат защищает своим телом стоящую за ним женщину с ребенком на руках. Автор памятника - уроженец Люганузеского кихельконда Вольдемар Меллик.
Открыли памятник 28 сентября 1924 года. Обошелся он в 500000 марок; средства были получены от сбора пожертвований, организованного церковью и Люганузеским просветительским обществом.
Памятник был уничтожен в период советской оккупации в 1940 году. Восстановил памятник 13 августа 1944 года сам Вольдемар Меллик. Во время второй советской оккупации в 1944 году памятник разрушили снова.
30 сентября 1989 года состоялось открытие третьего памятника павшим в Освободительной войне. Общий вид памятника воссоздал по фотоснимкам сын скульптора Вольдемара Меллика архитектор Тыну Меллик. Скульптурную группу изваял скульптор Антс Вийтмаа. Стоимость этого памятника составила 25000 рублей, средства были собраны в ходе устроенного церковью сбора и благодаря пожертвованиям окрестных учреждений.