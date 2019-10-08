ИСТОРИЯ: Третий люганузеский памятник в честь Освободительной войны стоит уже дольше предыдущих

Когда основание расчистили и отметили, возникла мысль: а почему бы и на самом деле не восстановить памятник? Решение о восстановлении приняли 23 августа того же года. Там же, у подножия люганузеского памятника, ставшего после расчистки оплотом эстонскости в Ида-Вирумаа, а также местом митингов и сборов, куда приезжали не десятки и сотни, а далеко за тысячу человек. В тот же день там проходил митинг по случаю годовщины подписания пакта Молотова-Риббентропа. Бах тоже выступил на митинге и призвал людей сформировать комиссию по восстановлению памятника. Люди одобрили такое решение, и даже когда комиссия не получила от Кохтла-Ярвеского исполкома разрешение на восстановление памятника, препятствовать строительным работам тоже никто не явился.

На строительство памятника люди пожертвовали 9000 рублей. Местные предприятия добавили еще 16000 рублей. Среди них - Вирумааское реставрационное управление, колхоз имени Виктора Кингиссепа, Пюссиский завод древесностружечных плит, Азериский керамический завод имени 60-летия ВЛКСМ, Кохтла-Ярвеский совет общественной автоинспекции, колхоз "Люганузе", совхоз "Эрра", рыболовецкий колхоз "Октообер" и Кивиылиский сланцехимический комбинат. "Названия у учреждений были еще смешные, но мысли и душа были в правильном месте", - Бах до сих пор благодарен всем откликнувшимся.

Проектным руководителем стройки стал Мади Наппа. "Наппа сказал, что построит такой прочный памятник, что никто с ним больше не справится. И не справились", - сказал Бах. Во время денежной реформы 1992 года кто-то пытался взорвать памятник, однако заряды установил настолько никудышно, что памятник получил лишь несколько царапин. Однако хлопок был настолько сильным, что задрожали стены и окна расположенной рядом церкви. Кто стоял за этим взрывом, так и неизвестно.

- На памятнике есть теперь два камня с царапинами - от взрыва, - отметил Бах.

Особенный народ

Если первый памятник простоял в Люганузе 16 лет, то восстановленный в 1944 году - всего несколько месяцев.

- Я потом удивлялся надежде местных людей - в столь тяжелых условиях, как в 1944 году, думать о восстановлении памятника. И ведь сделали это, - не перестает удивляться Бах.

И не только. "Люди люганузеской общины - очень крепкий и славный народ, - констатирует он. - Вдобавок к памятнику они отстроили церковь, от которой сохранились только плитняковые стены".

Восстановление церкви происходило в самое тяжелое время, когда у власти был Сталин, людей загоняли в колхозы и они работали от зари до зари. А после этого шли и строили из материалов, которые удавалось достать, храм.

- Это особенный народ, который живет в этом краю, - хвалит Бах, много лет назад уехавший из Люганузе.