В Эстонии рожениц старше 40 лет больше, чем рожениц младше 20 лет

Руководитель группы статистики населения и образования Департамента статистики Терье Трасберг отметила, что средний возраст матерей в Эстонии составляет 57 лет.

- Известно, что мамы моложе среднего проживают в Харьюском (средний возраст там составляет 54,8 года) и Тартуском (средний возраст 55,2 года) уездах, - добавила она.

Возраст первородящих приближается к 29 годам

Данные указывают и на другие интересные факты. В частности, рожениц старше 40 лет сейчас больше, чем рожениц младше 20 лет. Выяснилось, что в Эстонии проживает 26 матерей младше 18 лет.

- Всего в Эстонии проживает 12 418 женщин, ставших матерями в несовершеннолетнем возрасте. В 1995 году доля несовершеннолетних рожениц составила 14 процентов от всех рожениц, в 2024 году - менее одного процента. Роженицы старше 40 лет составили в 2004 году 2 процента от всех рожениц, теперь - 7, - пояснила аналитик и добавила, что если в 1990 году средний возраст первородящих составлял 22,7 года, то теперь этот возраст приближается к 29 годам.

В Эстонии есть также немало матерей, у которых детей больше, чем в среднем. Выяснилось, что в Эстонии проживает 143 матери, которые родили более 10 детей. У пяти из них все дети являются несовершеннолетними. "Шесть проживающих в Эстонии матерей родили более 15 детей. У 38 процентов матерей есть один ребенок, у 42 процентов - двое детей, у 15 процентов - трое и у 5 процентов - четверо или более детей, - сказала Трасберг.

Матерей с детьми обоих полов больше всего

По словам аналитика, 42 процента матерей Эстонии на момент рождения ребенка были замужем. "Если на время рождения первого ребенка замужем было 32 процента женщин, то к моменту рождения второго ребенка - уже 46 процентов. К рождению третьего или более ребенка замужем - более половины", - отметила Трасберг.