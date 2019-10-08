При обрушении навеса на Йыхвиском автовокзале пострадали два строителя

По сообщению Спасательного департамента, строителя, упавшего с высоты во время обрушения, доставили в больницу, однако его травмы, по первоначальным данным, не были серьезными. Второму пострадавшему, которого задела упавшая деталь, оказали помощь на месте.

Оперативный дежурный Идаского спасательного центра Павел Леонтьев сказал "Северному побережью" на месте происшествия, что причины обрушения навеса выяснятся в ходе расследования. По его словам, спасатели ограничили доступ на объект, также перенесли чуть подальше находящиеся рядом с возводимым навесом временные места остановки автобусов.

Спасательный департамент получил сообщение об обрушении в 10.54.

В торговом центре "Jewe", находящемся в центре Йыхви, в июне начались работы по реконструкции, в результате которых больше всего увеличится торговая площадь магазина "Selver".

Согласно плану, место остановки междугородных автобусов, находящееся в левом крыле центра "Jewe", застроят, и на месте бывшего автовокзала появятся торговые площади.

Так центр "Jewe" должен выглядеть после окончания работ по реновации. ФОТО: East Capital