Первое испытание огнем в первой лиге закончилось для "HITO/Karjamaa" приличным ожогом

Игра у лучшей баскетбольной команды Ида-Вирумаа не задалась с самого начала. После первой четверти соперник вырвался вперед на 18 очков, а к перерыву разница в счете не в пользу идавирусцев составляла уже 27:58. Занявший в прошлом году в основном турнире первой лиги пятое место "Viimsi/Noto" во второй половине игры удерживал преимущество без особого труда.

Главной причиной проигрыша "HITO/Karjamaa", у которого совместных тренировок проведено было мало, стало большое количество потерянных мячей: 27 против 14 у соперников.

Дальние броски - одно из главных оружий ида-вируской команды - тоже не сработали: из 18 бросков в цель попали только три.

В "HITO/Karjamaa" Вейко Симм набрал 18 очков, Андрус Лехисметс и Эдвард Трумм - по 13 очков. Симм взял также 11 мячей под щитом, а Трумм - десять. Кроме того, Симм показал явно лучший в своей команде КПД - 35.

В следующую пятницу в 20 часов "HITO/Karjamaa" проведет в Йыхвиском спортхолле первую домашнюю игру, встретившись с "Tartu Ülikool/Kuremaa SK", который в первой игре со счетом 68:82 уступил команде "Tallinna Kalev/TSK".

Во второй лиге снова успешно выступает образованный летом БК "Alutaguse", который во второй встрече подряд сумел в последней четверти повернуть равную игру в свою пользу. В этот раз в спортзале основной школы Колга-Яани команда выиграла у "BC Eesti Maavara/Baltic Agro" со счетом 86:81. Героем встречи у алутагузесцев опять стал 18-летний Оливер Виллерс, набравший 26 очков и сделавший пять результативных передач. Маркус Лаанеметс набрал 21 очко и взял 12 мячей под щитом.