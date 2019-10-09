ФОТО ДНЯ: Ида-Вирумааское объединение пенсионеров отметило Международный день пожилых людей

- Отношения с самоуправлениями у нас хорошие, а со многими даже еще лучше. Одни поддерживают пенсионеров и их начинания больше, другие меньше, - сказал председатель Ида-Вирумааского объединения пенсионеров Каарел Пюрг. - Уменьшение количества самоуправлений, с одной стороны, делает нашу работу проще, но в некоторых областях, наоборот, усложняет.

В праздничный день о проблемах старались говорить как можно меньше, но обойти их полностью не удалось. Самую большую проблему представляет то, что некоторые пенсионеры закрылись в четырех стенах, поскольку те люди, с которыми они общались десятилетиями, ушли в мир иной.