ФОТО ДНЯ: Ида-Вирумааское объединение пенсионеров отметило Международный день пожилых людей

Сегодня в Йыхвиском концертном доме Ида-Вирумааское объединение пенсионеров отметило большим праздником Международный день пожилых людей. По традиции оглянулись на прошедший год и вспомнили общие поездки, а наиболее активные пенсионеры получили благодарность как от объединения, так и от самоуправлений.
- Отношения с самоуправлениями у нас хорошие, а со многими даже еще лучше. Одни поддерживают пенсионеров и их начинания больше, другие меньше, - сказал председатель Ида-Вирумааского объединения пенсионеров Каарел Пюрг. - Уменьшение количества самоуправлений, с одной стороны, делает нашу работу проще, но в некоторых областях, наоборот, усложняет.
В праздничный день о проблемах старались говорить как можно меньше, но обойти их полностью не удалось. Самую большую проблему представляет то, что некоторые пенсионеры закрылись в четырех стенах, поскольку те люди, с которыми они общались десятилетиями, ушли в мир иной.
Но и здесь, как подчеркнули некоторые ораторы, на помощь приходит технология. Объединение пенсионеров теперь представлено и в социальных сетях, так что пожилые люди могли бы активнее пользоваться "Facebook", чтобы сохранить молодость души и расширить свой круг общения.