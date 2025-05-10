Жителям Эстонии рассказали, что делать во время тестировании системы оповещения о тревоге

В день запуска государственной системы оповещения жители Эстонии получат два тестовых сообщения по разным каналам: SMS, телевизионные каналы ETV и ETV+, мобильные приложения "Ole valmis!" и "Eesti äpp".

В 22 населенных пунктах Эстонии сработает сеть сирен.

Отправителем сообщения для владельцев эстонских SIM-карт будет EE-ALARM, а для иностранных SIM-карт - номер +372 5950 0000. В сообщении будет содержаться и ссылка для обратной связи.

Это первое столь масштабное тестирование системы, которое позволит проанализировать ее работу в реальных условиях и выявить проблемные места.

Дополнительная информация: www.olevalmis.ee и по государственному инфо-телефону 1247.

Точное расписание на 14 мая

В 11:00 начнется предварительное оповещение: через каналы оповещения жителям сообщат, что в 15:00 начнется тестирование сирен.

На все мобильные телефоны в Эстонии будет отправлено следующее SMS-сообщение, а также уведомление через приложения "Ole valmis!" и/или "Eesti äpp" (если установлены):

СООБЩЕНИЕ 1: "Силы обороны Эстонии: Сегодня, 14 мая, в 15:00 в рамках учений Siil пройдет тест системы оповещения, будут включены сирены. Реальной угрозы нет! Подробнее на kriis.ee и по тел. 1247".

В 15:00 запускается вся система оповещения, в том числе сирены в 22 населенных пунктах. Тогда Силы обороны Эстонии отправят новое сообщение: