Прокуратура расследует деятельность Ида-Вирумааского центра общественного транспорта

Пресс-представитель прокуратуры Елена Филиппова подтвердила "Северному побережью", что уголовное производство начато для проверки сообщения о преступлении, сделанного товариществом с ограниченной ответственностью в отношении действий бывшего главного специалиста центра общественного транспорта Валентины Луниной.

Подозрение не предъявлено

Уголовное производство возбуждено по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей ответственность за злоупотребление доверием, путем чего был причинен большой имущественный ущерб. Прокуратура утверждает, что не может раскрыть название ТОО, подавшего сообщение о преступлении, но "Северное побережье" получило намек об уголовном производстве с адреса электронной почты автобусного предприятия АО ATKO Grupp. В том же письме утверждается, что прокуратура возбудила уголовное производство в связи с нанесением государству ущерба в размере 115000 евро и производство ведет Идаская служба бюро по расследованию коррупционных преступлений Департамента полиции и погранохраны. Как утверждается, основанием для возбуждения уголовного производства является обнародованная 20 февраля 2019 года в эфире передачи ETV Pealtnägija и опубликованная в тот же день на веб-странице портала ERR новость "Расследование Департамента шоссейных дорог выявило в Ида-Вирумааском центре общественного транспорта множество ошибок в пользу Sebe.

Тогда Департамент шоссейных дорог утверждал, что в ходе проверки деятельности Ида-Вирумааского центра общественного транспорта было установлено множество различных нарушений. "По сравнению с существующими центрами общественного транспорта в Ида-Вирумааском центре общественного транспорта очень много беспорядка. /.../ Какой документ ни возьмешь со стола, в нем обязательно будет что-нибудь странное или необычное", - сказал руководитель службы надзора за общественным транспортом Департамента шоссейных дорог (ДШД) Ахто Пахк в феврале в передаче Pealtnägija.

Самые большие противоречия ДШД тогда увидел в том, что линейных километров на бумаге оказалось больше, чем в действительности, и за них покрывающий 75 процентов уездных линий Sebe также получил деньги. Из тогдашних утверждений ДШД следовал и вывод о якобы причиненном государству ущербе в размере 115000 евро.

"Сейчас мы собираем дополнительные данные. И когда мы соберем эти дополнительные данные, то передадим их полиции, и, насколько нам известно, полиция вместе с прокуратурой примет решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела", - сказал Пахк нынешней зимой.

Однако, как выясняется, в прокуратуру обратилась фирма-конкурент Sebe.

Человеческая ошибка и ущерб перевозчику?

"Никакого умышленного причинения ущерба там точно не было. Ошибки были, но это были человеческие ошибки, и на самом деле бывали ошибки и в ущерб перевозчику и в пользу государства, поскольку были линии, на которых ездили больше, и за это не платили", - сказал "Северному побережью" руководитель Ида-Вирумааского центра общественного транспорта Хейки Лутс.