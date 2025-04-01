Суд утвердил новое название ЭПЦ МП

"Новое наименование подчеркивает нашу миссию – служить всем жителям Эстонии, сохраняя преемственно и непрерывно многовековые традиции православия в Эстонии. Мы стремимся быть открытой и неотъемлемой частью эстонского общества", – сообщила церковь на своем сайте, передает rus.err .

"Все приходы продолжат свою деятельность в обычном порядке. Данные изменения не затрагивают каноническое устройство нашей Церкви, священнослужители будут, как и прежде, совершать богослужения и оказывать духовную поддержку прихожанам. В ближайшее время будет проведена работа по обновлению наименования Церкви на официальном сайте, информационных стендах и в документах", – пояснила церковь.