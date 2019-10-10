Пострадавшие при сооружении навеса на Йыхвиском автовокзале строители вернулись на работу

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Во вторник утром на строящемся рядом с торговым центром "Jewe" автовокзале начались работы по бетонированию навеса длиной почти 70 метров. Незадолго до 11 часов дня в части со стороны центра обрушилась опалубка сооружаемого навеса и провисла уложенная на ней арматура. В момент несчастного случая на объекте находились шесть строителей, двое из них пострадали. Одному оказали неотложную помощь на месте, другого скорая помощь доставила в отделение экстренной медицины (EMO) Ида-Вируской центральной больницы.