Кохтла-ярвеский завод начал производство новаторской мебели

Когда президент Керсти Кальюлайд осенью прошлого года посетила завод "TNC-Components", ее ознакомили с крупнейшим революционным достижением последних десятилетий в мебельной промышленности - мебельными модулями с клик-соединением, которые в тот момент на месте еще не выпускали. На сегодня новое оборудование поступило, и на этой неделе изготовлена первая тестовая продукция.