Кохтла-ярвеский завод начал производство новаторской мебели

Когда президент Керсти Кальюлайд осенью прошлого года посетила завод "TNC-Components", ее ознакомили с крупнейшим революционным достижением последних десятилетий в мебельной промышленности - мебельными модулями с клик-соединением, которые в тот момент на месте еще не выпускали. На сегодня новое оборудование поступило, и на этой неделе изготовлена первая тестовая продукция.
Во всем мире идет активная работа по развитию, чтобы мебель можно было собирать без каких бы то ни было рабочих инструментов, и новая линия на заводе "TNC-Components" со 136 работниками - один из результатов этой работы.