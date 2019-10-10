Чт, 10.10.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Кохтла-ярвеский завод начал производство новаторской мебели

В день выпуска тестовой продукции посмотреть на технологию клик-мебели пришли также офисные работники мебельного завода "TNC-Components".

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Когда президент Керсти Кальюлайд осенью прошлого года посетила завод "TNC-Components", ее ознакомили с крупнейшим революционным достижением последних десятилетий в мебельной промышленности - мебельными модулями с клик-соединением, которые в тот момент на месте еще не выпускали. На сегодня новое оборудование поступило, и на этой неделе изготовлена первая тестовая продукция.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Во всем мире идет активная работа по развитию, чтобы мебель можно было собирать без каких бы то ни было рабочих инструментов, и новая линия на заводе "TNC-Components" со 136 работниками - один из результатов этой работы.

Первая ласточка в Балтии 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ