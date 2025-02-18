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Угроза закрытия "Kiviõli Keemiatööstus" отпала

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На производящем сланцевое масло "Kiviõli Keemiatööstus" сейчас работают более чем 530 человек.
На производящем сланцевое масло "Kiviõli Keemiatööstus" сейчас работают более чем 530 человек. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Компромиссное соглашение, достигнутое через суд с Департаментом окружающей среды, устраняет угрозу закрытия, которая уже много лет висела над "Kiviõli Keemiatööstus", производящим масло из сланца и обеспечивающим работой более 530 человек, и обязывает его установить сероуловитель.

В конце позапрошлого года гендиректор "Kiviõli Keemiatööstus" Прийт Орумаа заявил, что если предприятие не получит продления для выполнения экологических требований, производство сланцевого масла в Кивиыли не сможет больше продолжаться с 2025 года. По его словам, Департамент окружающей среды и Министерство климата потребовали, чтобы предприятие к концу прошлого года построило установку по улавливанию серы, стоимость которой составляет 20 миллионов евро.

Он признал, что построить ее за год не получится, и у компании также нет ни свободных денег, ни уверенности в том, что эти инвестиции не будут потрачены впустую, поскольку существует большая неопределенность в использовании сланца. В феврале прошлого года "Kiviõli Keemiatööstus" оспорил в суде выполнение требований Департамента окружающей среды.

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