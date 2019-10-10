Пять избранных от Ида-Вирумаа депутатов "предотвратили" направление 20 миллионов евро в уезд

Это предложение поддержали 51 член Рийгикогу, депутаты Центристской партии, EKRE и "Isamaa". Против были 31 член Рийгикогу, кроме соцдемов - многие реформисты.

Поправка принесла бы в Ида-Вирумаа 20 миллионов евро

Выступивший докладчиком при обсуждении вопроса социал-демократ Евгений Осиновский отметил, что если в 2017 году в госбюджет поступило эконалогов на 73 миллиона евро, то 51 миллион из них, то есть 70 процентов, заплатили действующие в Ида-Вирумаа предприятия сланцевой промышленности. "И если мы посмотрим на распределение денег, то Центр инвестиций в окружающую среду в 2013-2018 годах поддержал из своего бюджета 310 проектов от Ида-Вируского уезда общей суммой в 13 миллионов евро. Это составляет 6,6 процента всех проектов Центра инвестиций в окружающую среду. В остальной Эстонии за тот же период поддержали в общем около 5000 проектов в области окружающей среды на общую сумму 185 миллионов".

По словам Осиновского, предложение о поправках простое и изложено так, чтобы из поступающих в госбюджет экологических налогов по меньшей мере 25 процентов направляли на финансирование ида-вируской программы дополнительно к тем деньгам, которые сейчас поступают из налогов на ресурсы, например, в местные самоуправления. "Вдобавок к этому 25 процентов денег из поступающих сейчас в, так сказать, центральный госбюджетный котел средств, пошли бы на поддержку развития Ида-Вирумаа. Мы предусмотрели это таким образом, чтобы эти деньги, будучи прописаны в законе, гарантировали стабильное финансирование государственной программы развития Ида-Вирумаа", - отметил он.

По оценке депутата Рийгикогу социал-демократа Катри Райк, более справедливое перераспределение связанных с добычей и переработкой сланца налогов приносило бы в Ида-Вирумаа ежегодно дополнительно около 20 миллионов евро.

Дмитриев изменил мнение

Центрист Дмитрий Дмитриев вспомнил, что еще предыдущий состав Рийгикогу обсуждал поданное Ида-Вирумааским союзом самоуправлений предложение о поправках, в котором предлагали оставлять больше денег местным самоуправлениям северо-восточной Эстонии, на территории которых добывается или перерабатывается сланец. Он напомнил, что в комиссии по окружающей среде против этого предложения о поправке активнее всех боролся тогдашний председатель комиссии социал-демократ Райнер Вакра.

- Однако в конечном итоге представители коалиции и оппозиции пришли к компромиссу и проект был принят, но в меньшем объеме, чем того хотели ида-вируские самоуправления, - сказал Дмитриев, отметив, что он обеими руками за то, чтобы направлять в ида-вирускую программу больше денег, но чисто технически изложение поданного соцдемами нынешнего проекта не очень хорошо продумано.

Он добавил, что сейчас объемы сланцедобычи упали почти в два раза - с 16 миллионов тонн в год до 8 миллионов - и поэтому воздействие законопоправок окажется в ближайшем будущем значительно меньшим. "Увязывание финансирования ида-вируской программы с поступлением экологических налогов является теперь в этом свете довольно рискованным делом".