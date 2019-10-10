Пять избранных от Ида-Вирумаа депутатов "предотвратили" направление 20 миллионов евро в уезд

Властная коалиция и в том числе пять избранных от Ида-Вирумаа депутатов отклонили во вторник в Рийгикогу инициативу соцдемов о том, чтобы четверть собранной в виде экологических налогов суммы, то есть около 20 миллионов евро, направлять на развитие Ида-Вирумаа.
Направление в уезд значительно большей, чем прежде, доли экологических налогов, уплачиваемых действующими в Ида-Вирумаа сланцевыми предприятиями государству, стоит на повестке дня - как один из существенных источников финансирования - уже много лет. Например, в феврале 2017 года тогдашний министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало внесла предложение изменить Закон об экологических налогах таким образом, чтобы из вносимых ида-вирускими сланцевыми предприятиями плат за загрязнение окружающей среды по меньшей мере 25 процентов шло на финансирование ида-вируской программы. В правительственной ида-вируской программе записано, что это поддерживают среди прочего как Нарвское горуправление, так и Йыхвиское волостное управление.
Находящиеся сейчас у власти раньше поддерживали эту идею
Член Рийгикогу центрист Дмитрий Дмитриев написал год назад в "Северном побережье", что не устает повторять: через программы Центра инвестиций в окружающую среду было бы логично направлять обратно в Ида-Вирумаа по меньшей мере 20-25 процентов инвестиционных денег вместо нынешних 7 процентов. "На уровне законов следовало бы также подтвердить направление уплаченных сланцевыми предприятиями государству экологических налогов на финансирование ида-вируской программы, о чем говорится уже давно", - писал Дмитриев в октябре прошлого года.
Центристская партия черным по белому вписала в программу парламентских выборов, что часть эконалогов, поступающих от ида-вируских промышленных предприятий государству, направят на финансирование ида-вируской программы.
Первый номер EKRE на нынешних парламентских выборах в Ида-Вирумаа и нынешний советник министра финансов Керсти Крахт подтвердила в данном "Северному побережью" в феврале интервью, что ее партия вернула бы назад в уезд собранные здесь экологические налоги. "Эстонское государство жило немного за счет Ида-Вирумаа. Взять хотя бы те налоги на окружающую среду, которые тут платятся. Много ли из этого возвращалось в Ида-Вирумаа? Почти ничего. Это бесстыдство. Не знаю, то ли уездные старейшины, то ли избранные отсюда депутаты не умеют постоять за Ида-Вирумаа", - говорила она за несколько недель до выборов.
Избранный в Ида-Вирумаа по списку EKRE Рихо Брейвель заявил непосредственно после выяснения результатов выборов: "Я не позволю обижать Ида-Вирумаа".
Когда соцдемы во вторник представили в зале Рийгикогу проект, который, будучи принятым, привел бы к направлению 25 процентов из средств эконалогов в Ида-Вирумаа, его не поддержали как Центристская партия и EKRE, так и "Isamaa", которая, правда, и раньше скептично относилась к этой идее. Избранные от Ида-Вирумаа центристы Мартин Репинский и Михаил Стальнухин, а также депутат от "Isamaa" Сийм Кийслер проголосовали за прекращение производства по данному проекту уже после первого чтения. Центрист Дмитрий Дмитриев и член EKRE Рихо Брейвель вообще не голосовали.
Входящий в EKRE Пеэтер Эрнитс, сказавший среди прочего с трибуны Рийгикогу об Ида-Вирумаа, что он не особо хотел бы жить в таком промышленном регионе, назвал поданное соцдемами предложение об изменениях "топорным проектом, который сам по себе характеризует по сути серьезную проблему" и предложил отклонить его.
Это предложение поддержали 51 член Рийгикогу, депутаты Центристской партии, EKRE и "Isamaa". Против были 31 член Рийгикогу, кроме соцдемов - многие реформисты.
Поправка принесла бы в Ида-Вирумаа 20 миллионов евро
Выступивший докладчиком при обсуждении вопроса социал-демократ Евгений Осиновский отметил, что если в 2017 году в госбюджет поступило эконалогов на 73 миллиона евро, то 51 миллион из них, то есть 70 процентов, заплатили действующие в Ида-Вирумаа предприятия сланцевой промышленности. "И если мы посмотрим на распределение денег, то Центр инвестиций в окружающую среду в 2013-2018 годах поддержал из своего бюджета 310 проектов от Ида-Вируского уезда общей суммой в 13 миллионов евро. Это составляет 6,6 процента всех проектов Центра инвестиций в окружающую среду. В остальной Эстонии за тот же период поддержали в общем около 5000 проектов в области окружающей среды на общую сумму 185 миллионов".
По словам Осиновского, предложение о поправках простое и изложено так, чтобы из поступающих в госбюджет экологических налогов по меньшей мере 25 процентов направляли на финансирование ида-вируской программы дополнительно к тем деньгам, которые сейчас поступают из налогов на ресурсы, например, в местные самоуправления. "Вдобавок к этому 25 процентов денег из поступающих сейчас в, так сказать, центральный госбюджетный котел средств, пошли бы на поддержку развития Ида-Вирумаа. Мы предусмотрели это таким образом, чтобы эти деньги, будучи прописаны в законе, гарантировали стабильное финансирование государственной программы развития Ида-Вирумаа", - отметил он.
По оценке депутата Рийгикогу социал-демократа Катри Райк, более справедливое перераспределение связанных с добычей и переработкой сланца налогов приносило бы в Ида-Вирумаа ежегодно дополнительно около 20 миллионов евро.
Дмитриев изменил мнение
Центрист Дмитрий Дмитриев вспомнил, что еще предыдущий состав Рийгикогу обсуждал поданное Ида-Вирумааским союзом самоуправлений предложение о поправках, в котором предлагали оставлять больше денег местным самоуправлениям северо-восточной Эстонии, на территории которых добывается или перерабатывается сланец. Он напомнил, что в комиссии по окружающей среде против этого предложения о поправке активнее всех боролся тогдашний председатель комиссии социал-демократ Райнер Вакра.
- Однако в конечном итоге представители коалиции и оппозиции пришли к компромиссу и проект был принят, но в меньшем объеме, чем того хотели ида-вируские самоуправления, - сказал Дмитриев, отметив, что он обеими руками за то, чтобы направлять в ида-вирускую программу больше денег, но чисто технически изложение поданного соцдемами нынешнего проекта не очень хорошо продумано.
Он добавил, что сейчас объемы сланцедобычи упали почти в два раза - с 16 миллионов тонн в год до 8 миллионов - и поэтому воздействие законопоправок окажется в ближайшем будущем значительно меньшим. "Увязывание финансирования ида-вируской программы с поступлением экологических налогов является теперь в этом свете довольно рискованным делом".
Член EKRE и бывший ида-вируский уездный старейшина Рихо Брейвель отметил, что много лет был связан с ходатайством о деньгах для ида-вируской программы.
- Но все же мы пришли к тому, что сейчас вследствие проблем окружающей среды дела становятся все хуже и хуже. Если мы посмотрим, как в результате закрытия электростанций без работы остаются люди с электростанций, а также с предприятий, поддерживавших работу станций и использовавших отходы со станций, то достаточно ли будет, по-твоему, этих 25 процентов? - обратился он к Осиновскому. - Мы должны найти и вовсе больше денег, чем эти 25 процентов, а также начать более гибко решать эти проблемы. У меня сегодня такое ощущение.
Осиновский ответил, что и он, и социал-демократы в целом открыты для увеличения объема этой программы. Он считает, что если были бы стабильно гарантированы 20 миллионов евро, то это стало бы ощутимым толчком для развития Ида-Вирумаа, и этот толчок не должен оставаться единственным.
Председатель комиссии по окружающей среде центрист Эрки Сависаар отметил, что члены комиссии "в общем вроде бы согласны с тем, что инвестиции в Ида-Вирумаа надо в любом случае увеличить", однако данное решение не самое хорошее. "Ведь, во-первых, ида-вируская программа - не экологическая программа, это региональная программа и сюда следовало бы направлять также прочие деньги, а деньги от налогов на окружающую среду могли бы идти очень четко на финансирование экологических проектов", - сказал он.
Сависаар сослался также на участвовавшего в заседании комиссии канцлера Министерства окружающей среды Каупо Хейнма, сказавшего, что министерство, конечно, согласно, что в Ида-Вирумаа собирают самые высокие экологические налоги, что здесь самое большое влияние на окружающую среду и для выполнения экологической программы надо найти деньги, однако министерство не поддерживает идею увязывания эконалогов с финансированием ида-вируской программы.
- Нельзя сказать, будто деньги не поступают обратно в Ида-Вирумаа. Но не должно случиться такого, что местные самоуправления не сумеют ничего предпринять с выделенными деньгами и займутся деятельностью, которая не направлена на благо окружающей среды и не будет жизнеспособной. Экологические налоги со временем уменьшатся, и приведенная в проекте модель финансирования в конечном итоге нежизнеспособна, - отметил Сависаар.