ПЕРЕДОВИЦА: Соцдемы загнали ида-вируских депутатов в вилку

Сами тоже несколько лет входившие в правительство соцдемы хорошо знали, что сейчас, в октябре, когда правящий союз достиг соглашения о госбюджете на следующий год, никто не станет осуществлять такое достаточно принципиальное изменение. Скорее всего, знали и то, что если предыдущий правящий союз, в который наряду с Центристской партией и "Isamaa" входили соцдемы, не сумел - прежде всего из-за противостояния "Isamaa" - осуществить такую справедливую с точки зрения людей Ида-Вирумаа законопоправку, то не больше пыла имеется для этого и у нынешнего правительства, в котором место соцдемов заняла EKRE.

Тем не менее соцдемы, как оппозиционная партия, нажали на нужную педаль, подняв эту тему. Особенно если учесть, насколько горячо обещали осуществить эту идею выпрашивавшие голоса ида-вируских избирателей перед мартовскими выборами в Рийгикогу представители хотя бы тех же самых Центристской партии и EKRE. Своим ходом конем соцдемы поставили нескольких избранных от Ида-Вирумаа депутатов в крайне неудобное и неловкое положение. Теперь Дмитрию Дмитриеву, Рихо Брейвелю и другим придется долго объяснять, что они вовсе не взяли свои слова обратно, хотя очень похоже, что взяли, подчинив интересы уезда правилам поведения солдата партии.