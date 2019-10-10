ОДИН ВОПРОС: Будет ли наконец рассмотрен вопрос о переименовании улиц Тиймана и Даумана?

В Нарвском горсобрании с декабря 2018 года лежит последняя представленная горуправой версия проекта решения о переименовании улиц имен красных коммунаров Альберта-Аугуста Тиймана и Антса Даумана в улицы Солдина и Кивилинна соответственно. Нарвские депутаты вообще-то уже несколько лет оттягивают тот момент, когда им придется публично высказаться на данную неоднозначно воспринимаемую избирателями тему.
Член Нарвского горсобрания и правящей фракции "Нарва - наш дом" АЛЕКСЕЙ МЯГИ:
- Комиссия по городскому хозяйству данный вопрос рассматривала и приняла решение: проанализировать его также в других комиссиях - собрать мнения и представить их комиссии по городскому хозяйству. Пока ни одна комиссия своего мнения не представила. Возможно, после выборов новых председателя и зампредседателя комиссии по городскому хозяйству в октябре-ноябре этот вопрос снова будет внесен в повестку дня заседания комиссии - и будет принято решение. (Последним председателем комиссии по горхозяйству был Алексей Воронов, которого осудили за коррупционные преступления и вывели из состава Нарвского горсобрания, Алексей Мяги - заместитель председателя комиссии. - И.С.)
Предположу, что будет несколько вариантов, и один ранее уже озвучивался: перед тем как городское собрание будет принимать решение, следует запросить мнение горожан. Не знаю, как это будет организовано со стороны городской управы - надо будет подумать, но мнение людей по данному вопросу мы должны получить, вопрос непростой.