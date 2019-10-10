ОДИН ВОПРОС: Будет ли наконец рассмотрен вопрос о переименовании улиц Тиймана и Даумана?

- Комиссия по городскому хозяйству данный вопрос рассматривала и приняла решение: проанализировать его также в других комиссиях - собрать мнения и представить их комиссии по городскому хозяйству. Пока ни одна комиссия своего мнения не представила. Возможно, после выборов новых председателя и зампредседателя комиссии по городскому хозяйству в октябре-ноябре этот вопрос снова будет внесен в повестку дня заседания комиссии - и будет принято решение. (Последним председателем комиссии по горхозяйству был Алексей Воронов, которого осудили за коррупционные преступления и вывели из состава Нарвского горсобрания, Алексей Мяги - заместитель председателя комиссии. - И.С.)