ПЕРЕДОВИЦА Это столкновение ценностей

Для большинства эстонцев празднование в нашей стране российского Дня Победы 9 мая является раздражающим по историческим причинам, поскольку пока наш восточный сосед рассказывает о том, как он освобождал Европу, половина европейцев знает, что на самом деле за разгромом нацистов, в том числе и в Эстонии, последовала советская оккупация.

Однако в эстонском обществе на этой почве продолжается конфликт ценностей, который не может быть решен, поскольку одни рассматривают события с советской точки зрения, а другие - с эстонской. И эти точки зрения кардинально отличаются.

Здесь государство может сделать только то, чтобы не допустить появления в свободной Эстонии новых людей с советским мировоззрением. К сожалению, этого не было сделано в течение 30 лет после обретения Эстонией свободы. И вот мы видели лет десять назад, как школы и детские сады, размахивая российско-советской символикой, водили детей к советским памятникам 9 мая, как местные политики встречали народ с сияющими глазами, с георгиевскими ленточками на груди. Мы также видели, как в 2007 году молодежь Таллинна и городов Ида-Вирумаа, подстрекаемая пророссийскими сторонниками, устроила беспорядки, когда Бронзового солдата убрали из центра столицы.