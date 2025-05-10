В Ида-Вирумаа точно найдется немало людей, которые, увидев эстонские флаги на домах 9 мая, думают, что празднуют День Победы. Этих людей нельзя винить, потому что они наверняка не слышали, что в Эстонии, как и в остальной Европе, в этот день отмечают День Европы и в честь этого развеваются флаги.
Для большинства эстонцев празднование в нашей стране российского Дня Победы 9 мая является раздражающим по историческим причинам, поскольку пока наш восточный сосед рассказывает о том, как он освобождал Европу, половина европейцев знает, что на самом деле за разгромом нацистов, в том числе и в Эстонии, последовала советская оккупация.
Однако в эстонском обществе на этой почве продолжается конфликт ценностей, который не может быть решен, поскольку одни рассматривают события с советской точки зрения, а другие - с эстонской. И эти точки зрения кардинально отличаются.
Здесь государство может сделать только то, чтобы не допустить появления в свободной Эстонии новых людей с советским мировоззрением. К сожалению, этого не было сделано в течение 30 лет после обретения Эстонией свободы. И вот мы видели лет десять назад, как школы и детские сады, размахивая российско-советской символикой, водили детей к советским памятникам 9 мая, как местные политики встречали народ с сияющими глазами, с георгиевскими ленточками на груди. Мы также видели, как в 2007 году молодежь Таллинна и городов Ида-Вирумаа, подстрекаемая пророссийскими сторонниками, устроила беспорядки, когда Бронзового солдата убрали из центра столицы.
После агрессии России против Украины эстонское государство также заняло более жесткую позицию по этому вопросу, начиная с запрета символики и агрессивных собраний и заканчивая полным переводом образования на эстонский язык. Это дает надежду, что советско-российский образ мышления больше не будет распространяться в Эстонии, а отступит перед ценностным пространством, в котором живет большая часть Эстонии.