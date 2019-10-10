Синдром пропавших вывесок

Мы разместили на станционных зданиях вывески с русскими географическими названиями в рамках художественной программы "Сибирское детство. 70 лет мартовской депортации", которую проводили на 16 железнодорожных вокзалах по всей Эстонии. В 1949 году эти вокзалы стали станциями погрузки в депортационные составы, а вывески на русском обозначили станции высадки людей в Сибири. Например, станцию Вериора мы отметили вывеской "Барабинск", станции Раквере, Кехра и Йыхви получили таблички "Абакан", Тапа - "Ужур", Тарту - "Омск" и так далее.

Значение вывесок на русском было расписано в выставочных текстах станционных зданий, об этом знали местные самоуправления, музеи, работники и владельцы зданий. Мероприятия художественной программы не раз освещали в "Актуальной камере", на радио, в газетах, информацию о значении табличек легко было найти также в интернете.

Мы очень благодарны "Eesti Raudtee" и другим владельцам станционных зданий за то, что они поняли цель нашей акции и разрешили нам разместить на зданиях вокзалов вывески на русском языке. Своим вмешательством мы, с одной стороны, надеялись рассказать о связанных с депортацией географических местоположениях и расстояниях, а с другой - актуализировать историческую память. Мы учитывали, что русскоязычные вывески вызовут у людей вопросы, но не могли предположить, что они обратят внимание журналистов и местных людей на неожиданные обстоятельства.

Вокзал или железнодорожная станция?

Вернемся к вышеупомянутой статье. Почему журналист не связалась с художником Калле Кескрандом, чья выставка "Кто они?" покрывает весь фасад бывшего здания йыхвиского вокзала? На установленных на здании выставочных текстах четко написано, что вывеска "Абакан" является частью данной инсталляции. В ходе проекта мы неоднократно видели, как, говоря о наших произведениях, журналисты даже не удосуживались связаться с нашими авторами. Неужели художники не являются равноценными партнерами для серьезной дискуссии?

Если пишут комментарии, что "о депортации сказано уже достаточно", то в свете вышеописанных инцидентов возникает вопрос, будет ли наше общество вообще когда-нибудь готово слушать.

Удивляет также, что член волостного собрания, журналист и владелец здания требуют замены вывески "Абакан" на "Jõhvi", но ведь таблички "Jõhvi" на разрушающемся и много лет не использующемся в качестве вокзала здании нет. Мы убрали вывеску "Абакан", но не можем повесить обратно табличку, которой там не было. Такая же ситуация сложилась в Тарту, где мы укрепили на обращенном к городу фасаде вывеску "Омск". Дело зашло так далеко, что вывеску украли, но почему-то оставили в стене здания болты - не для того ли, чтобы можно было вернуть вывеску "Tartu"? На обращенной в сторону города стене тартуского вокзала до нашего проекта вывески "Tartu" не имелось.