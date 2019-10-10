Жизнерадостный нарвитянин делится секретами долголетия

Альберт Беляков - член Объединения русских художников Эстонии и ­общест­ва нарвских художников "Вестервалли". Не скрывает свой солидный возраст - ему уже 82 - и по-прежнему активно работает. В последние годы у него состоялось множество персональных выставок в разных городах страны. В Белом зале представлял свою живопись десять лет назад, теперь привез новые полотна и графику.

Участники вернисажа в восторге и от качества живописи, особенно акварельной, и от изобилия картин - представлено 84 больших полотна. Половина написана за последние два года, но и остальные тоже не из "дальней кладовки" - отражение впечатлений Альберта за пять лет. Он до сих пор много ездит, участвует в международных пленэрах - на выставке отражены два путешествия на всемирно знаменитый остров Кижи и прогулки по Выборгу. Другие миры тоже - они рождаются в голове автора, и так как не подписаны, побуждают зрителя к своим фантазиям.

Альберт начал писать в 40 лет, уйдя в отставку с военной службы. Рассказывал, что работая в Херсоне в художественном фонде и пристрастился к изобразительному искусству. Видно, что любит писать пейзажи, но и графика тоже привлекает. С 1982 года живет в Эстонии, освоил столярное дело и строительные навыки, чем зарабатывал на жизнь. Последние годы много времени посвящает хобби, утверждая, что ни за какие миллионы не откажется от удовольствия взять в руки кисть и краски...

Доказательство словам - выставка. Далеко не каждый автор может привезти в галерею столько работ, а Альберт уверяет, что дома осталось еще в два раза больше. Еще несколько десятков картин будут демонстрироваться в читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки - уже в пятницу здесь откроется еще одна выставка. В ноябре активного и жизнерадостного нарвитянина будут встречать в галерее "Руут" Кохтла-Ярвеской школы искусств - художник всегда готов поделиться своими эмоциями.

- Когда жизнь интересная, и жить хочется, и творить - открывает он простой секрет своего долголетия. - По жизни я оптимист, который в любой ситуации старается найти хорошее.

Сидеть сложа руки - это не про него. Альберт обещает кохтлаярвесцам встретиться в Белом зале через три года - к юбилею непременно подготовит коллекцию новых картин.