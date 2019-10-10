Праздник гимнастики в Кохтла-Ярве мог бы побить рекорды

Список еще не закрыт, но, по словам руководителя "Феэникса" Татьяны Семченковой, на соревнования уже зарегистрировалось более четырехсот спортсменов из десяти стран - это на три больше, чем в прошлом году.

- Количество участников могло побить все наши рекорды, но в Ида-Вирумаа есть большая проблема - не хватает мест для размещения, поэтому около ста звонившим мы вынуждены были отказать, так как все имеющееся жилье на эти даты уже забронировано, - искренне сожалеет собеседница. - Радует то, что интерес к нашему турниру растет и география участников расширяется.

Впервые в Кохтла-Ярве приедут спортсмены из Индонезии и Кыргызстана, из дальних уголков России - Ханты-Мансийск, Иркутск, а также новая команда из Северодвинска. Будут представлены новые города стран Прибалтики, Беларуси, кроме завсегдатаев приедут спортсмены из Солигорска и Бобруйска.

Росту интереса помогает наличие профессиональной площадки: два года назад Кохтла-Ярве приобрел специальный паркет, на котором можно проводить турниры даже самого высшего уровня. Появилась также возможность онлайн-регистрации, а в программе - новые номинации "аэростеп" и "аэроданс".

- Это очень зрелищные направления в аэробной гимнастике, - комментирует Татьяна. - Исполнителям не требуется особой технической сложности с точки зрения гимнастики, зато обязательны вставки уличных танцев. Аэростеп - это комбинация с использованием степ-платформы. Даже непосвященным зрителям очень интересно наблюдать за этими выступлениями.

Организаторы уверяют, что серьезная конкуренция ожидается во всех возрастных группах, впервые будет много участников 18+, к слову, вся команда индонезийцев состоит из взрослых.

Торжественная церемония начнется в субботу, 26 октября в 11.00, впервые откроет ее высокий гость - Светлана Лукина, член президиума Всероссийской федерации спортивной аэробики и член технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG).