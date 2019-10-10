На концерте в честь открытия сезона в Йыхвиском концертном доме возникла особенная химия

15-й сезон в Йыхвиском концертном доме открыл концерт Санкт-Петербургского филармонического оркестра под управлением заслуженного дирижера Николая Алексеева, на котором прозвучали в соответствии с программой скрипичный концерт Чайковского ре-мажор и симфония №2 Рахманинова. Однако восторженная публика также заслужила аплодисментами целых два произведения на бис: "Нимрод" Элгара и "La Molinara" Паганини от солиста-скрипача Сергея Догадина.
Сразу после концерта по случаю открытия сезона дирижер Санкт-Петербургского филармонического оркестра народный артист Российской Федерации Николай Алексеев сказал "Северному побережью", основываясь на своем богатом опыте, что успех концерта всегда зависит в том числе и от сидящей в зале публики.