На концерте в честь открытия сезона в Йыхвиском концертном доме возникла особенная химия

ДОСТУПНО ДЛЯ

- Когда есть двусторонний контакт между музыкантами и публикой, происходит обмен энергией и флюидами, который еще никто не смог, так сказать, научно описать. Сегодня мы дали концерт перед замечательной публикой, и, слава Богу, я выступаю здесь, в Йыхви, не в первый раз. Скромно говоря, концерт прошел нормально. Русские музыканты не привыкли хвастаться своими концертами и достижениями. Так нас воспитали наши профессора: "Нужно быть скромнее!". Был успех или нет, нужно спрашивать у публики. Я почувствовал, что публике понравилось, и ведь ради этого мы и выступили, - рассказал Алексеев.