Пт, 11.10.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

На концерте в честь открытия сезона в Йыхвиском концертном доме возникла особенная химия

Николай Алексеев: "Когда есть двусторонний контакт между музыкантами и публикой, происходит обмен энергией и флюидами, который еще никто не смог, так сказать, научно описать".

ФОТО: Эстонская академия музыки и театра

15-й сезон в Йыхвиском концертном доме открыл концерт Санкт-Петербургского филармонического оркестра под управлением заслуженного дирижера Николая Алексеева, на котором прозвучали в соответствии с программой скрипичный концерт Чайковского ре-мажор и симфония №2 Рахманинова. Однако восторженная публика также заслужила аплодисментами целых два произведения на бис: "Нимрод" Элгара и "La Molinara" Паганини от солиста-скрипача Сергея Догадина.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Сразу после концерта по случаю открытия сезона дирижер Санкт-Петербургского филармонического оркестра народный артист Российской Федерации Николай Алексеев сказал "Северному побережью", основываясь на своем богатом опыте, что успех концерта всегда зависит в том числе и от сидящей в зале публики.

- Когда есть двусторонний контакт между музыкантами и публикой, происходит обмен энергией и флюидами, который еще никто не смог, так сказать, научно описать. Сегодня мы дали концерт перед замечательной публикой, и, слава Богу, я выступаю здесь, в Йыхви, не в первый раз. Скромно говоря, концерт прошел нормально. Русские музыканты не привыкли хвастаться своими концертами и достижениями. Так нас воспитали наши профессора: "Нужно быть скромнее!". Был успех или нет, нужно спрашивать у публики. Я почувствовал, что публике понравилось, и ведь ради этого мы и выступили, - рассказал Алексеев.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ