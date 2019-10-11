Нарва готова махнуть рукой на обещанное предпринимателем общежитие

Запланированное еще девять лет назад частное общежитие для студентов Нарвского колледжа ТУ на Ратушной площади так и не построено. Изначально сомнительный план привел к тому, что власти города думают завершить отношения с предпринимателем. То же самое предлагалось еще четыре года назад, но тогда это стало только темой политической возни и поводом для отставок.
Еще в 2015 году тогдашний вице-мэр Нарвы по вопросам городского хозяйства Максим Волков требовал от горуправы расторжения соглашения о праве на застройку участка городской земли у границы Ратушной площади, а именно по улице Рюйтли, 8. Волков указывал на невыполнение обязательств застройщиком - ТОО Euroekspert Grupp, а также предлагал выставить недвижимость на открытые торги для получения городом максимальной выгоды.
Ничего подобного не произошло - и в сентябре 2015 года Волков подал в отставку.
Волков и поддерживавшие его местные политики указывали на связь застройщика с тогдашним мэром Нарвы Эдуардом Эастом. Юрист по образованию Эаст держал частную практику, и с членом правления Euroekspert Grupp Андреем Дмитриевым его связывали тесные деловые отношения. Эти отношения, по убеждению оппонентов, якобы мешали главе города принять верное решение в отношении предприятия, не выполняющего обязательства.
Для доказательства такой связи член фракции соцдемов в Нарвском горсобрании Владимир Изотов в том же 2015 году в зале заседаний демонстрировал электронные файлы из регистра документов горуправы, которые были подписаны Дмитриевым, но созданы в принадлежащей Эасту компьютерной программе, на что указывали соответствующие дигитальные отметки.
В том же 2015 году Эдуарду Эасту выразили недоверие и сняли с поста мэра Нарвы. Однако и поныне сохраняется соглашение города с Euroekspert Grupp о праве на застройку недвижимости на Рюйтли, 8.
Речь идет об участке с давно пустующим типовым двухэтажным зданием детсада 1966 года постройки по соседству с Ратушной площадью. В том доме в 90-е годы размещалось Генконсульство РФ в Нарве. В сотне метров оттуда расположен Нарвский колледж Тартуского университета.
Получая от города право на застройку, владелец Euroekspert Grupp Андрей Дмитриев обещал построить коммерческое общежитие для студентов колледжа. Идея изначально была сомнительной, потому что план возведения общежития не был согласован с вузом.
"Я считаю, что это дело пойдет. Зачем студентам ходить откуда-то, если можно будет жить прямо у колледжа", - комментировал Дмитриев "Северному побережью" на начальном этапе этой истории.
Право застройки было оформлено соглашением между городом Нарва и ТОО Euroekspert Grupp 16 сентября 2010 года сроком на 50 лет и с годовой платой 25500 крон (1630 евро). Предприниматель обязался инвестировать серьезные суммы: не менее 50 тысяч крон ежегодно - в содержание и благоустройство участка, не менее 100 тысяч крон - в детальную планировку, по меньшей мере 200 тысяч крон в течение двух лет - в создание строительного проекта, по меньшей мере 10 миллионов крон в течение еще шести лет - в снос существующего здания и строительство общежития.
Согласно инфосводке горуправы, уже в 2011 году предприниматель заявил чиновникам, что готов выполнять обязательства при условии, если городская недвижимость перейдет ему в собственность. А в 2013 году он сообщил: вместо общежития будет гостиница, что как бы схожий объект и это якобы не противоречит договору.
Отчетов об инвестировании конкретных денежных сумм предприниматель чиновникам не представлял, что следует из ныне составленного проекта решения о завершении соглашения. Их многолетняя переписка доходит до того, что в марте 2019 года ТОО Euroekspert Grupp заявило о нецелесообразности сохранения договора, и что лучше продать недвижимость по улице Рюйтли, 8 через публичные торги.
Такое заявление в Нарвской горуправе отчасти поддержали - и составили для Нарвского горсобрания проект решения о прекращении соглашения с Euroekspert Grupp. Данный проект должен быть рассмотрен депутатами в обозримом будущем.
Горуправа предлагает не требовать от предпринимателя возмещения за неисполнение договора. "Город Нарва заинтересован в развитии недвижимости и обеспечении ее содержания. В случае если право на застройку прекратится по соглашению сторон, город уже в ближайшее время сможет продать недвижимость и заработать на ней доход или установить новое право на застройку, обязав потенциального покупателя или застройщика выполнять инвестиционные обязательства", - сказано в проекте решения.
За годы развития этой истории, как отметил сам Андрей Дмитриев в комментарии "Северному побережью", он с кем только не общался в горуправе: "И с тремя мэрами, и с разными департаментами".
В 2017 году Дмитриев вступил в Центристскую партию, тогда еще имевшую статус правящей в Нарве.
Ситуация вокруг недвижимости на Рюйтли, 8 ухудшилась, по словам Дмитриева, примерно пару лет назад, когда российские компаньоны отказались от продолжения сотрудничества из-за сильно затянувшейся работы над детальной планировкой: "Лет шесть-семь у нас никак не получалось ее сделать".
Дело не клеилось потому, что ТОО Euroekspert Grupp проектировало в данном месте уже не общежитие для студентов, а жилые дома на продажу. Как объясняет Дмитриев, такое общежитие Нарвскому колледжу было не нужно, а вступать в конкурентную борьбу с вузом смысла не было.
Затем предприниматель снова сделал городу предложение о выкупе данной недвижимости, но получил опять отказ. Дмитриев сегодня откровенно отмечает, что нереально работать с правом на застройку - "когда город стоит за спиной и говорит, что делать".
"Они отказали, мы еще немножко с ними пообщались и решили, что больше нет смысла этим заниматься: мы платим ежегодно какую-то плату (за право на застройку), но вопрос не двигается, нас постоянно гоняют за одно, за другое. Не вижу смысла, когда это все не наше, а городское", - подвел Дмитриев итог.