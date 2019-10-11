Нарва готова махнуть рукой на обещанное предпринимателем общежитие

Еще в 2015 году тогдашний вице-мэр Нарвы по вопросам городского хозяйства Максим Волков требовал от горуправы расторжения соглашения о праве на застройку участка городской земли у границы Ратушной площади, а именно по улице Рюйтли, 8. Волков указывал на невыполнение обязательств застройщиком - ТОО Euroekspert Grupp, а также предлагал выставить недвижимость на открытые торги для получения городом максимальной выгоды.

Ничего подобного не произошло - и в сентябре 2015 года Волков подал в отставку.

Волков и поддерживавшие его местные политики указывали на связь застройщика с тогдашним мэром Нарвы Эдуардом Эастом. Юрист по образованию Эаст держал частную практику, и с членом правления Euroekspert Grupp Андреем Дмитриевым его связывали тесные деловые отношения. Эти отношения, по убеждению оппонентов, якобы мешали главе города принять верное решение в отношении предприятия, не выполняющего обязательства.

Для доказательства такой связи член фракции соцдемов в Нарвском горсобрании Владимир Изотов в том же 2015 году в зале заседаний демонстрировал электронные файлы из регистра документов горуправы, которые были подписаны Дмитриевым, но созданы в принадлежащей Эасту компьютерной программе, на что указывали соответствующие дигитальные отметки.

В том же 2015 году Эдуарду Эасту выразили недоверие и сняли с поста мэра Нарвы. Однако и поныне сохраняется соглашение города с Euroekspert Grupp о праве на застройку недвижимости на Рюйтли, 8.

Речь идет об участке с давно пустующим типовым двухэтажным зданием детсада 1966 года постройки по соседству с Ратушной площадью. В том доме в 90-е годы размещалось Генконсульство РФ в Нарве. В сотне метров оттуда расположен Нарвский колледж Тартуского университета.

Получая от города право на застройку, владелец Euroekspert Grupp Андрей Дмитриев обещал построить коммерческое общежитие для студентов колледжа. Идея изначально была сомнительной, потому что план возведения общежития не был согласован с вузом.

"Я считаю, что это дело пойдет. Зачем студентам ходить откуда-то, если можно будет жить прямо у колледжа", - комментировал Дмитриев "Северному побережью" на начальном этапе этой истории.

Право застройки было оформлено соглашением между городом Нарва и ТОО Euroekspert Grupp 16 сентября 2010 года сроком на 50 лет и с годовой платой 25500 крон (1630 евро). Предприниматель обязался инвестировать серьезные суммы: не менее 50 тысяч крон ежегодно - в содержание и благоустройство участка, не менее 100 тысяч крон - в детальную планировку, по меньшей мере 200 тысяч крон в течение двух лет - в создание строительного проекта, по меньшей мере 10 миллионов крон в течение еще шести лет - в снос существующего здания и строительство общежития.