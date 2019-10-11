ВИДЕО: В Кохтла-Ярвеском ледовом холле после замены холодильного оборудования можно снова кататься на коньках

Приобретение и установка нового холодильного оборудования обошлись в 264000 евро. Мэр города Людмила Янченко на открытии нового сезона в четверг сказала, что изначально горуправление планировало заменить холодильное оборудование в 2021 году, когда намечен более крупный ремонт ледового холла, однако в сложившейся вынужденной ситуации эту работу пришлось выполнить раньше. "Когда весной лед растопили, то обнаружили, что холодильное оборудование больше использовать нельзя", - сказала она.

По словам Янченко, на замену оборудования оставалось очень мало времени и возникло много проблем. "Появилось опасение, что мы и не успеем это сделать к новому сезону, но, слава Богу, все прошло хорошо", - отметила она.