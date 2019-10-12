Старые штреки шахты "Kiviõli" проваливаются

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Житель деревни Варинурме Сильвер Крийса, дом которого расположен в полутора километрах от Кивиыли, обнаружил как-то во время прогулки, что почва в деревне постепенно опускается, и снял видео о том, как проваливается старый штрек. Но это не единственный провал в регионе. Много передвигающийся на природе Крийса может показать около десятка таких дыр разных размеров и глубины в окрестностях Кивиыли. Имеются также открытые вентиляционные шахты, неопасные для людей, но представляющие угрозу для животных.