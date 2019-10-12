Эстонская школа Кохтла-Ярве отметила 97-й день рождения c новой символикой

Школа, которая начала работу в 1922 году как Кохтла-Ярвеская начальная школа, сменила восемь названий. Дольше всего сохранялось название 1-я средняя школа - 47 лет. Предыдущее наименование - Ярвеская гимназия Кохтла-Ярве - школа носила 23 года, до 1 сентября этого года, когда распахнула двери Кохтла-Ярвеская государственная гимназия, где приступили к учебе как эстоноязычные, так и русскоязычные ребята.

Директор Ярвеской школы Анне Эндъярв отметила, что нынешняя осень для школы особенная: появились новое название, новый логотип, флаг с логотипом, новый школьный гимн, новые люди. "Такая возможность - освежить облик и при этом использовать накопившийся ценный опыт - дается нечасто".

Эндъярв добавила, что школа дает образование на хорошем уровне уже почти век и не имя красит человека, а человек - имя, если он сам молодец и достоин уважения.

- Школу делает не название, а люди: ученики, учителя, их поступки, достижения, поведение, идеи и вещи, которые они уважают или не уважают. Люди замечают. Каждый человек - словно символ школы.

Сейчас в коллективе учебного учреждения 320 учеников и 71 работник. Тех, кто завершит учебу будущей весной, скорее всего, будут считать первым выпуском Ярвеской школы, хотя осенью того же года планируется отметить 98-й день рождения школы. "Так, наверное, будет справедливо, поскольку выпуски основной школы мы раньше не считали", - отметила директор.