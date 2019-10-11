В понедельник начинается ремонт пограничного моста

В ходе ремонта дорожное покрытие моста через реку Нарву фрезеруют и уложат новый асфальт. Во время ремонтных работ будут попеременно перекрывать половину моста.

Первую половину моста планируется закрыть до 18 октября. Через неделю, то есть с 21 по 25 октября, для выполнения работ по фрезерованию и асфальтированию будет перекрыта вторая половина моста. Во время ремонтных работ открыты две полосы движения и движение осуществляется в двух направлениях.

С конца октября до конца декабря на нарвской стороне пройдет строительство въездной плиты и подпорной стены. Во время работ движение перенаправят в объезд рабочей зоны. Движение будет регулироваться средствами организации дорожного движения.

Строительные работы на мосту стоимостью 355000 евро продлятся два с половиной месяца, их выполняет АО "Tref Nord". Департамент шоссейных дорог просит учесть, что из-за ремонта моста время ожидания при пересечении границы из Эстонии в Россию может увеличиться.

Последний крупный ремонт построенного около 60 лет назад моста длиной 162 метра прошел в 2010 году и его стоимость составила более 1,5 миллиона евро. Мост Дружбы - единственный автодорожный мост между Эстонией и Россией к северу от Чудского и Псковского озер. Около двадцати лет говорится о строительстве нового автодорожного моста между двумя государствами к северу от Нарвы, чтобы вывести транзитное движение за пределы центра города, однако достичь соглашения о строительстве моста двум соседним государствам до сих пор не удалось.