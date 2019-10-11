В понедельник начинается ремонт пограничного моста

Из-за начинающегося в понедельник ремонта моста Дружбы время ожидания пересечения границы между Эстонией и Россией может увеличиться.
В ходе ремонта дорожное покрытие моста через реку Нарву фрезеруют и уложат новый асфальт. Во время ремонтных работ будут попеременно перекрывать половину моста.
Первую половину моста планируется закрыть до 18 октября. Через неделю, то есть с 21 по 25 октября, для выполнения работ по фрезерованию и асфальтированию будет перекрыта вторая половина моста. Во время ремонтных работ открыты две полосы движения и движение осуществляется в двух направлениях.
С конца октября до конца декабря на нарвской стороне пройдет строительство въездной плиты и подпорной стены. Во время работ движение перенаправят в объезд рабочей зоны. Движение будет регулироваться средствами организации дорожного движения.
Строительные работы на мосту стоимостью 355000 евро продлятся два с половиной месяца, их выполняет АО "Tref Nord". Департамент шоссейных дорог просит учесть, что из-за ремонта моста время ожидания при пересечении границы из Эстонии в Россию может увеличиться.
Последний крупный ремонт построенного около 60 лет назад моста длиной 162 метра прошел в 2010 году и его стоимость составила более 1,5 миллиона евро. Мост Дружбы - единственный автодорожный мост между Эстонией и Россией к северу от Чудского и Псковского озер. Около двадцати лет говорится о строительстве нового автодорожного моста между двумя государствами к северу от Нарвы, чтобы вывести транзитное движение за пределы центра города, однако достичь соглашения о строительстве моста двум соседним государствам до сих пор не удалось.
В 2013 году руководители тогдашней Иллукаской волости и российского Сланцевского района вышли с инициативой построить мост в окрестностях Пермискюла, где он существовал менее ста лет назад. Однако дальше совместного пикника на берегу реки Нарвы этот план не продвинулся.