ПЕРЕДОВИЦА: Когда открываются закрытые шахты

Правда, проблема не везде одинаковая. Источниками риска являются прежде всего старые шахты, где добыча велась еще в первой половине и в середине прошлого века. Наверное, и тогда в какой-то мере догадывались думать о профилактике возможных провалов, хотя очень далеко и не загадывали. Ситуацию делают разной и применявшиеся в разные времена разные методы добычи.

В начальные годы сланцедобычи часть штреков пытались снова заваливать породой, а в ходе более поздней камерной добычи для укрепления поверхности оставляли целики, но жизнь показывает, что все это не помогает - законы природы берут свое. До сих пор даже у опытных ученых-горняков нет единой картины того, где и когда конкретно может произойти опускание почвы или провал. Это зависит от слишком большого числа факторов, начиная с состояния опорных столбов в старых штреках и кончая поведением воды и составом недр земли.

До сих пор даже заполнение шахтных провалов становилось для властей на первый взгляд неразумно сложным делом. Ликвидация одного провала могла потребовать времени даже больше года, пока производились все тендеры, проекты и выделения денег. Хорошо, что сейчас решается хотя бы эта проблема и в будущем есть надежда на более быстрое делопроизводство.