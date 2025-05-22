Гермо Саар: Усилия других не следует принижать насмешками

Например, я лично не знаю никого, кто был бы рад закрытию частного детского сада в Тойла. Радости не было, была грусть и осознание того, что в этой ситуации принято необходимое решение. Я также не знаю ни одного человека, который был бы рад закрытию гимназической ступени в Тойла. Но сейчас вижу и слышу, как люди радуются тому, что в Тойла появятся новая, современная основная школа и спортхолл. Я рад этому, так как я тоже стараюсь сохранять открытость и позитивность своих взглядов и отношения.

Однако мне совсем не нравится, что люди начинают порочить и обвинять других, когда они сами остаются в меньшинстве со своим мнением. Приводятся примеры, которые создают враждебную обстановку для наших же людей. Возник феномен, когда все знают, как у тебя дела, хотя никто даже не спрашивал. Если этот "эстонец", давно живущий в этом регионе, ходит и ворчит, что теперь, когда гимназическую ступень в Тойла закроют, у нас здесь возникнет русский мир, а с эстонским духом будет покончено, то, знаете ли, спуститесь на землю. Этот русский, которого вы боитесь пускать в "нашу" школу здесь, на востоке, - в действительности хороший и прогрессивный человек, и он также мой друг, а его дети - друзья моих детей. Он эстонец. Если мы немного оглянемся назад в историю, то, пожалуйста, давайте поймем, что эта интеграция и другие модные слова сейчас выражают то, что было бы более уместно сделать 30 лет назад. Но этого не было сделано, понимаете, не было сделано, а теперь мы это делаем. И пусть это будет сделано, пора.