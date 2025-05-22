Гермо Саар: Усилия других не следует принижать насмешками

В нашем родном краю, здесь, в районе Вока-Тойла, и в волости в целом, в последние годы среди различных групп сформировалось сильное и, как можно заметить то тут, то там, совершенно выходящее за рамки здравого смысла политическое возбуждение, которое удовлетворяется за счет принижения работы и вклада других людей, публичного высмеивания и тыканья пальцем. Я понимаю, что главным мотиватором здесь являются предстоящие муниципальные выборы, и если сам не можешь ничего сделать и реализовать, то остается только порочить вклад тех, кто давно и в различных формах вкладывал время, знания и умения в развитие нашего родного края.
Я благодарю всех, кто считает своим домом волость Тойла и Ида-Вирумаа в целом и кто вносит свой вклад в развитие региона - спасибо!
В частности, под пристальным вниманием остаются расторжение договора с частным детским садом в Тойла, закрытие гимназической ступени в Тойла и строительство нового здания основной школы и спортхолла, строительство Вокаского дома общины, строительство арендного дома в Вока при участии местного самоуправления и строительство велосипедно-пешеходной дороги между Тойла и Йыхви.
Все эти темы каким-то образом стали очень болезненными в этой маленькой волости и превращаются в непреодолимую реальность для сообществ. Кажется, хотят создать впечатление, что те, кто что-то делает в этой волости, желают волости и ее жителям чего-то плохого.
Почему я об этом пишу? Потому что это ужасно опасно, когда слепой кричит, что наступила вечная ночь, а зрячие, закрыв глаза, верят в это. Давайте откроем глаза и посмотрим все же сами, темно ли на солнце, или слепой просто не видит.
Все эти подтемы, трудные, важные и дорогостоящие решения, которые были приняты в этой волости, имеют свои причины. Здесь не хватит места, чтобы перечислить мои личные или более конкретные и аналитические доводы, но если кратко, то их общими знаменателями являются инновации, развитие, привлечение инвестиций, прогресс, хорошая жизненная среда, воля, позитив и вера в лучшее завтра.
"Ужасно опасно, когда слепой кричит, что наступила вечная ночь, а зрячие, закрыв глаза, верят в это".Гермо Саар, предприниматель
Например, я лично не знаю никого, кто был бы рад закрытию частного детского сада в Тойла. Радости не было, была грусть и осознание того, что в этой ситуации принято необходимое решение. Я также не знаю ни одного человека, который был бы рад закрытию гимназической ступени в Тойла. Но сейчас вижу и слышу, как люди радуются тому, что в Тойла появятся новая, современная основная школа и спортхолл. Я рад этому, так как я тоже стараюсь сохранять открытость и позитивность своих взглядов и отношения.
Однако мне совсем не нравится, что люди начинают порочить и обвинять других, когда они сами остаются в меньшинстве со своим мнением. Приводятся примеры, которые создают враждебную обстановку для наших же людей. Возник феномен, когда все знают, как у тебя дела, хотя никто даже не спрашивал. Если этот "эстонец", давно живущий в этом регионе, ходит и ворчит, что теперь, когда гимназическую ступень в Тойла закроют, у нас здесь возникнет русский мир, а с эстонским духом будет покончено, то, знаете ли, спуститесь на землю. Этот русский, которого вы боитесь пускать в "нашу" школу здесь, на востоке, - в действительности хороший и прогрессивный человек, и он также мой друг, а его дети - друзья моих детей. Он эстонец. Если мы немного оглянемся назад в историю, то, пожалуйста, давайте поймем, что эта интеграция и другие модные слова сейчас выражают то, что было бы более уместно сделать 30 лет назад. Но этого не было сделано, понимаете, не было сделано, а теперь мы это делаем. И пусть это будет сделано, пора.
В Вока в этом году и последующие несколько лет запланировано израсходовать более десяти миллионов евро на строительство арендного дома, реконструкцию нескольких многоквартирных домов и строительство Вокаского дома общины. Замечательные жители Вока! Я знаю, что для Тарту и Таллинна это крохи. Но для нашего маленького поселка Вока - десять миллионов! Невероятный, замечательный, радующий и вселяющий веру объем инвестиций. И тут начинается кутерьма, а нужно ли вообще строить в Вока этот общинный центр!
Мы с нашим предприятием вложили около 16000 евро в создание "Voka Tuba" [в нынешнем народном доме. - Ред.]. Когда мы узнали, что дом собираются снести, наша мотивация, конечно, упала, и проект немного застопорился. Но раз вместо этого старого дома-призрака появится новый дом общины - то, конечно, да!
Иногда случается так, что не все планы соответствуют взглядам и идеям одного человека или группы людей. Но это не значит, что все остальные глупы и безмозглы.
Мнение Гермо Саара сначала появилось на его странице в "Facebook", и "Северное побережье" публикует его с согласия автора.