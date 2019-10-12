Дмитрий Дмитриев: Соцдемы решили заняться чистой воды популизмом

Думаю, я не открою Америку, если скажу, что законы составляются с учетом настоящей ситуации, после тщательного анализа множества данных, а также исходя из прогнозов на будущее. Однако, к сожалению, некоторые политики то ли не хотят видеть реальной ситуации, то ли намеренно ее искажают.
На этой неделе в прессе активно обсуждалась отклоненная в парламенте инициатива соцдемов, согласно которой 25% собранной в виде экологических налогов суммы должно направляться в Ида-Вирумаа. Казалось бы, простое, а главное, щедрое предложение. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Те, кто решил не тратить время, чтобы попытаться хоть немного вникнуть в ситуацию, с недоумением восприняли то, что законопроект соцдемов был отклонен.
По моей просьбе отдел юридического анализа Рийгикогу провел предварительный анализ законопроекта, где выявил как ряд технических ошибок, так и места, которые требуют уточнения, на что я и указывал на заседании парламента.
Изначально идея Центристской партии - до того, как произошел резкий провал в сланцевой энергетике, - состояла в том, чтобы направить в Ида-Вирумаа порядка 25% от налогов на окружающую среду, которые платят предприятия сланцевого сектора. Именно такую формулировку использовала и Катри Райк в своих комментариях "Северному побережью", говоря об инициативе социал-демократов.
Райк утверждает, что перераспределение связанных с добычей и переработкой сланца налогов приносило бы в Ида-Вирумаа ежегодно дополнительно около 20 миллионов евро. Да, возможно, раньше, но только не сейчас.
Дело в том, что в своем докладе социал-демократы стали опираться на сильно устаревшие показатели 2017 года, когда сланцедобыча и переработка были на пике. Что происходит сейчас в сланцевом секторе, мы все знаем - добыча сланца сократится с 16 млн. до 8 млн. тонн. О каком стабильном финансировании региона, как утверждают соцдемы, благодаря этой инициативе можно говорить при нестабильной нынешней ситуации и отсутствии анализа поступления экологических налогов и прогнозов?
Выступая с популистскими инициативами, соцдемы готовы играть на эмоциях людей.
В то же время соратник Райк по партии Осиновский в своих формулировках смешал воедино все возможные налоги на окружающую среду, поступающие в госбюджет (налоги на добычу полезных ископаемых, в том числе и сланца, налог на использование водных ресурсов, налог на рыбную ловлю и охоту, а также налог на загрязнение окружающей среды). То есть соцдемы сами не до конца понимают, о чем говорят.
Напомню, что в конце прошлого созыва Рийгикогу, когда обсуждалось изменение Закона о налогах на окружающую среду (660SE), Ида-Вирумааский союз местных самоуправлений внес в него свои поправки, согласно которым многие самоуправления северо-востока должны были начиная с 01.01.2020 получать ежегодно более чем на 2,5 млн. евро дополнительно к тем отчислениям, которые они уже получали за счет тех же налогов.
Тогда социал-демократы, в частности председатель парламентской комиссии по окружающей среде Райнер Вакра, выступили с резкой критикой этого изменения. Однако данный вопрос мы активно обсуждали как с представителями коалиции, так и с оппозицией, и в результате добились принятия закона.
За время, пока у социал-демократов была реальная возможность заняться судьбой региона, они этого не сделали.
С конца 2016 года, войдя в правительство, мы начали делать ряд конкретных шагов для развития Ида-Вирумаа. Совместно с представителями местных самоуправлений и бизнеса в регионе мы обговорили направления развития Ида-Вирумаа и поставили конкретные цели. Объем инвестиций, сделанных в Ида-Вирумаа в период с 2016 по 2019 год, составляет порядка 200 млн. евро.
В сферу образования в Ида-Вирумаа направили около 40 млн. евро. В социальной сфере объем инвестиций составил 33,7 млн. евро, средства пошли на строительство инфраструктуры центров здоровья и модернизацию инфраструктуры центральной больницы. На строительство пешеходных и велосипедных дорог в Ида-Вирумаа в рамках инфраструктурных проектов направили 11,7 млн. евро, на реконструкцию шоссейных дорог - 14 млн. евро, на реконструкцию железных дорог - 17,9 млн. евро. И мы постоянно увеличиваем объем инвестиций, который идет через разные министерства в наш уезд.
Сейчас первоочередная задача - сохранение сланцевого сектора и параллельный поиск альтернативных способов производства электроэнергии. Правительство взвешивает возможность поддержки строительства завода предварительной очистки сланцевого масла, благодаря которому будет возможна модернизация сланцевого сектора, а значит, сохранение сланцевой промышленности и рабочих мест в регионе.
Я согласен с коллегой, бывшим уездным старейшиной Рихо Брейвелем, который отметил на заседании, что в ситуации нынешнего кризиса в сланцевом секторе и неутешительных прогнозов на ближайшее будущее эти 25%, о которых говорят соцдемы, - недостаточная сумма. Нужно исходить не из процентов, а из абсолютных величин. Вопрос не в 25%, а в гибкости принятия решений в сложившейся ситуации и необходимости направить больше средств для решения проблем региона.
Сейчас соцдемы предпринимают всяческие попытки, причем не особо отвлекаясь на их этическую составляющую, поднять свой низкий рейтинг. В данном случае, выступая с популистскими инициативами, они готовы играть на эмоциях людей, благополучие которых напрямую зависит от существования сланцевого сектора.
Если бы соцдемы хотели, чтобы их законопроект прошел, то почему они вышли с инициативой после того, как проект бюджета был уже сверстан? Также для этого было необходимо провести активные переговоры со всеми политическими силами в парламенте, что тоже сделано не было, как не был проведено никаких анализов данных.
Еще вопрос - почему социал-демократы не выходили с таким законопроектом в Рийгикогу, пока были в правительстве? На вопрос соцдемам, был ли в комиссии по окружающей среде проведен анализ по поступлению налогов на ближайшие годы с учетом ситуации в сланцевом секторе, ответ был "нет"! Так о чем тут можно говорить?
Мой ответ - финансовая поддержка Ида-Вирумаа будет постоянно увеличиваться и определенные договоренности в плане региональной политики для этого имеются!