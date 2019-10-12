Дмитрий Дмитриев: Соцдемы решили заняться чистой воды популизмом

На этой неделе в прессе активно обсуждалась отклоненная в парламенте инициатива соцдемов, согласно которой 25% собранной в виде экологических налогов суммы должно направляться в Ида-Вирумаа. Казалось бы, простое, а главное, щедрое предложение. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Те, кто решил не тратить время, чтобы попытаться хоть немного вникнуть в ситуацию, с недоумением восприняли то, что законопроект соцдемов был отклонен.

По моей просьбе отдел юридического анализа Рийгикогу провел предварительный анализ законопроекта, где выявил как ряд технических ошибок, так и места, которые требуют уточнения, на что я и указывал на заседании парламента.

Изначально идея Центристской партии - до того, как произошел резкий провал в сланцевой энергетике, - состояла в том, чтобы направить в Ида-Вирумаа порядка 25% от налогов на окружающую среду, которые платят предприятия сланцевого сектора. Именно такую формулировку использовала и Катри Райк в своих комментариях "Северному побережью", говоря об инициативе социал-демократов.

Райк утверждает, что перераспределение связанных с добычей и переработкой сланца налогов приносило бы в Ида-Вирумаа ежегодно дополнительно около 20 миллионов евро. Да, возможно, раньше, но только не сейчас.

Дело в том, что в своем докладе социал-демократы стали опираться на сильно устаревшие показатели 2017 года, когда сланцедобыча и переработка были на пике. Что происходит сейчас в сланцевом секторе, мы все знаем - добыча сланца сократится с 16 млн. до 8 млн. тонн. О каком стабильном финансировании региона, как утверждают соцдемы, благодаря этой инициативе можно говорить при нестабильной нынешней ситуации и отсутствии анализа поступления экологических налогов и прогнозов?

Выступая с популистскими инициативами, соцдемы готовы играть на эмоциях людей.

В то же время соратник Райк по партии Осиновский в своих формулировках смешал воедино все возможные налоги на окружающую среду, поступающие в госбюджет (налоги на добычу полезных ископаемых, в том числе и сланца, налог на использование водных ресурсов, налог на рыбную ловлю и охоту, а также налог на загрязнение окружающей среды). То есть соцдемы сами не до конца понимают, о чем говорят.

Напомню, что в конце прошлого созыва Рийгикогу, когда обсуждалось изменение Закона о налогах на окружающую среду (660SE), Ида-Вирумааский союз местных самоуправлений внес в него свои поправки, согласно которым многие самоуправления северо-востока должны были начиная с 01.01.2020 получать ежегодно более чем на 2,5 млн. евро дополнительно к тем отчислениям, которые они уже получали за счет тех же налогов.

Тогда социал-демократы, в частности председатель парламентской комиссии по окружающей среде Райнер Вакра, выступили с резкой критикой этого изменения. Однако данный вопрос мы активно обсуждали как с представителями коалиции, так и с оппозицией, и в результате добились принятия закона.