Рихо Брейвель: Почему я не голосовал

Теперь, если посмотреть на предложение социал-демократов, то в действительности оно не является мерой, которая гарантирует схему систематического и последовательного финансирования. Такое решение связано с ресурсами, которые извлекают из недр в нашем регионе, и с вносимыми за них эконалогами. Однако мы знаем, что в погоне за климатической нейтральностью уже сейчас оказывается сильное давление на сланцедобычу. Это значит, что зафиксированный процент даст возможность демагогически утверждать, что Ида-Вирумаа получит свои оговоренные 25% - и будьте довольны.

Со временем эти 25% будут становиться все более тощими. А это значит, что для сохранения финансирования и создания соответствующей модели должны быть учтены все аспекты, влияющие на финансирование. Глупо было бы, узаконив сейчас такое решение, закрыть разработку и приемку гибкого варианта.

Надо также учесть, что влияния на жителей и окружающую среду нашего региона имеют не сегодняшнее происхождение, исходя из чего и финансирование региональной программы не должно быть привязано к нынешнему временному периоду.

Это ясно, что нельзя быть довольными действующей сейчас системой выделения денег и обязательно нужно найти справедливое для Ида-Вирумаа перераспределение налогов, связанных с добычей и переработкой сланца, но увязывать финансирование с поступлением экологических налогов в более далекой перспективе неразумно.