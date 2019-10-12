Сб, 12.10.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Катри Райк

Катри Райк.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Многие ли слышали о действиях антикоррупционной комиссии Рийгикогу? Может, кто-то что-то и слышал, но давайте признаем, что возможности этой комиссии бороться с коррупцией весьма ограничены. Или все же?

Во всяком случае, ставшая нынче председателем этой комиссии депутат от Ида-Вирумаа Катри Райк считает, что действовать можно. А поскольку несколько членов комиссии имеют опыт работы в самоуправлении, то и взялись теперь именно за местные самоуправления. Это не новость, что в самоуправлениях риск коррупции высокий. Поэтому Райк и интересуется в разосланном по всем самоуправлениям письме, каким образом в муниципальных собраниях считаются с голосами, полученными на выборах оппозицией, учитывается ли также пропорциональность и т.д.

Отдельное письмо было отправлено в Нарвское горуправление, у которого хотят получить информацию о прейскуранте и условиях опубликования в муниципальной газете текстов, фотографий и прочих материалов. А именно: городская газета запросила с входящей в оппозицию Райк изрядную сумму за опубликование ее статьи-мнения. Можно заподозрить, что голос депутатов коалиции звучит в этом же издаваемом на деньги налогоплательщика издании бесплатно. Удивляться тут нечему - это классический пример того, как власть использует деньги налогоплательщика для собственной пропаганды. Высокие государственные деятели до сих пор лишь беспомощно пожимали плечами по этому поводу.

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