Властям Нарвы придется объясниться за свою газету перед антикоррупционной комиссией

Член Нарвского горсобрания и Рийгикогу Катри Райк, являющаяся председателем парламентской комиссии по противодействию коррупции, 9 октября подписала и направила в Нарвскую горуправу запрос про городскую газету. Райк желает получить обзор использования городских средств для достижения целей, поставленных перед учрежденным самоуправлением в 2018 году фондом "Narva Linnaleht".

Райк напомнила: "Фонд "Narva Linnaleht" предлагает жителям региона, согласно пункту 2.2.5 своего устава, возможность публиковать свои мнения и сообщения через газету. Поскольку мы не смогли найти открытого доступа к информации о расценках или других общих условиях публикации в нарвской городской газете статьи или другой информации, мы просим предоставить письменный обзор внутренних правил и расценок нарвской городской газеты, которые применяются к публикациям статей, других текстов, фотографий, оформительских материалов и рекламы".

На веб-сайте муниципальной газеты действительно не найти информации об условиях размещения в ней ни статей, ни рекламы: "Cтраница находится в стадии доработки".

Райк интересуется и финансовой стороной вопроса: "Комиссия вместе с тем хочет видеть бухгалтерские документы, на основании которых в минувшем году производились расчеты по публикациям в газете статей, текстов, фотографий, других оформительских материалов и рекламы".

Предысторией запроса являются пара обстоятельств. Во-первых, учреждение властями Нарвы своей газеты с использованием денег налогоплательщиков в 2018 году вызвало общественные споры, а размер годовой дотации газете увеличили до 145 тысяч евро, против чего выступала оппозиция вместе с той же Катри Райк. Во-вторых, сама Райк попыталась разместить в городской газете свою статью.

Политик 30 августа написала в редакцию электронное письмо с пожеланием опубликовать статью объемом 5000 печатных знаков на актуальную в те дни тему о выдвижении Нарвы на титул культурной столицы Европы. "Являясь депутатом горсобрания, хочу опубликовать мнение. Хочу делать это в дальнейшем в каждой второй газете. Предполагаю, что поскольку речь идет о выпускаемой на городские деньги газете, она открыта для бесплатной публикации мнений".

В тот же день секретарь газеты ответила: "Цена статьи - 350 плюс НСО".

Статья Райк в городской газете в итоге не вышла.

В комментарии "Северному побережью" Райк согласилась, что в уставе "Narva Linnaleht" не написано, что газета дает возможность печататься именно бесплатно.

- Вопрос - на каких условиях (возможно опубликовать свое мнение) и одинаковые ли эти условия для всех жителей? А то кажется, что для кого-то бесплатно, а для кого-то за немаленькие деньги, - комментирует Райк, имея в виду публикуемые в газете мнения и комментарии людей, поддерживающих правящее в городе большинство. - Если все (авторы) платят такие суммы, тогда, я думаю, газета не была бы в затруднительном финансовом положении.