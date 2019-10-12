Властям Нарвы придется объясниться за свою газету перед антикоррупционной комиссией

Антикоррупционная комиссия Рийгикогу в лице председательствующей в ней Катри Райк изучает деятельность нарвской городской газеты, финансируемой из местного бюджета. У Райк есть плохой опыт сотрудничества с ней.
Член Нарвского горсобрания и Рийгикогу Катри Райк, являющаяся председателем парламентской комиссии по противодействию коррупции, 9 октября подписала и направила в Нарвскую горуправу запрос про городскую газету. Райк желает получить обзор использования городских средств для достижения целей, поставленных перед учрежденным самоуправлением в 2018 году фондом "Narva Linnaleht".
Райк напомнила: "Фонд "Narva Linnaleht" предлагает жителям региона, согласно пункту 2.2.5 своего устава, возможность публиковать свои мнения и сообщения через газету. Поскольку мы не смогли найти открытого доступа к информации о расценках или других общих условиях публикации в нарвской городской газете статьи или другой информации, мы просим предоставить письменный обзор внутренних правил и расценок нарвской городской газеты, которые применяются к публикациям статей, других текстов, фотографий, оформительских материалов и рекламы".
На веб-сайте муниципальной газеты действительно не найти информации об условиях размещения в ней ни статей, ни рекламы: "Cтраница находится в стадии доработки".
Райк интересуется и финансовой стороной вопроса: "Комиссия вместе с тем хочет видеть бухгалтерские документы, на основании которых в минувшем году производились расчеты по публикациям в газете статей, текстов, фотографий, других оформительских материалов и рекламы".
Предысторией запроса являются пара обстоятельств. Во-первых, учреждение властями Нарвы своей газеты с использованием денег налогоплательщиков в 2018 году вызвало общественные споры, а размер годовой дотации газете увеличили до 145 тысяч евро, против чего выступала оппозиция вместе с той же Катри Райк. Во-вторых, сама Райк попыталась разместить в городской газете свою статью.
Политик 30 августа написала в редакцию электронное письмо с пожеланием опубликовать статью объемом 5000 печатных знаков на актуальную в те дни тему о выдвижении Нарвы на титул культурной столицы Европы. "Являясь депутатом горсобрания, хочу опубликовать мнение. Хочу делать это в дальнейшем в каждой второй газете. Предполагаю, что поскольку речь идет о выпускаемой на городские деньги газете, она открыта для бесплатной публикации мнений".
В тот же день секретарь газеты ответила: "Цена статьи - 350 плюс НСО".
Статья Райк в городской газете в итоге не вышла.
В комментарии "Северному побережью" Райк согласилась, что в уставе "Narva Linnaleht" не написано, что газета дает возможность печататься именно бесплатно.
- Вопрос - на каких условиях (возможно опубликовать свое мнение) и одинаковые ли эти условия для всех жителей? А то кажется, что для кого-то бесплатно, а для кого-то за немаленькие деньги, - комментирует Райк, имея в виду публикуемые в газете мнения и комментарии людей, поддерживающих правящее в городе большинство. - Если все (авторы) платят такие суммы, тогда, я думаю, газета не была бы в затруднительном финансовом положении.
Свой комментарий Райк дала в день, когда большинством голосов Нарвское горсобрание решило выделить газете еще 25000 евро дотации. Она критически заметила, что никто не показал бюджет этого учреждения и не объяснил, для чего ему нужны дополнительные деньги.
Мэр Нарвы Алексей Евграфов сказал "Северному побережью", что ответит на запрос Катри Райк в предложенный ею срок - к 1 ноября.
Редактор и председатель правления нарвской городской газеты Виктория Сивкова тоже не была многословна, когда корреспондент "Северного побережья" спросил: правильно ли, что профинансированная из бюджета газета запросила трехзначную сумму за публикацию статьи горожанина, члена Нарвского горсобрания?
- Мне жаль, но Катри Райк не присылала нам свою статью, - заметила редактор.
Член совета "Narva Linnaleht" Андрус Тамм считает, что в случае с той статьей имело место недопонимание: "Наши работники поняли, что это заказная статья - и назвали стоимость". Он тоже подчеркнул, что Райк не высылала текст статьи и поэтому о тематике в редакции якобы не знали.
В действительности же, как видно из предоставленной Райк переписки, тема о выдвижении кандидатуры Нарвы на титул культурной столицы была указана автором в первом же предложении письма.
Говоря о дальнейших действиях в связи с запросом о нарвской городской газете, Катри Райк сказала, что надеется понять, как эта газета работает. Одновременно собираются сведения о подобных изданиях в других самоуправлениях. "Например, мы много слышали такого же о газете в Йыхви", - отметила она.
- После этого можно будет обсуждать изменение законов, но каким оно будет - сказать пока невозможно, - отметила Райк.
По ее словам, обсуждается запрет публикации коммерческой рекламы в муниципальных газетах, с чем обращались представители частных изданий. Но все же главный для Райк вопрос - открытость муниципальных газет для разных мнений. "Естественно, публикация статей должна быть бесплатной, поскольку за это налогоплательщики уже платят".
Райк также напомнила, что комиссия Рийгикогу по противодействию коррупции сейчас рассматривает в целом отношения между правящим большинством и оппозицией в местных собраниях. "Вопрос о газетах как бы дополнительный к этому".