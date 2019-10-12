Сб, 12.10.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

ОПРОС: Что вы делаете в повседневной жизни для сохранения окружающей среды?

Раздельный сбор мусора - это дружелюбная к окружающей среде практика, позволяющая использовать материалы повторно и в конечном итоге сэкономить природные ресурсы.

ФОТО: Урмас Луйк / Scanpix

Охрана окружающей среды начинается с каждодневных малых дел.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Ингар МЕТСАТАЛУ:

- Экономлю воду и электроэнергию, сортирую отходы. Стараюсь избегать перепотребления - не покупать лишних товаров. Всегда пытаюсь рационально продумать необходимые поездки - чтобы экономить ресурсы и меньше загрязнять воздух.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Антон ДИЕВ:

- Занимаемся сортировкой мусора. Если организую какие-то мероприятия и без одноразовой посуды не обойтись, использую только биоразлагаемую. Считаю самой важной задачей показать пример и научить бережному отношению к природе молодое поколение.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Светлана КОРОЛЕВА:

- Дико боюсь сломать лишнюю веточку у дерева или куста... Не разбрасываю мусор, наоборот, если вижу, что где-то что-то валяется, - подниму и выброшу в урну или контейнер. Воду экономлю, думая не только о сохранности природных ресурсов, но и в целях сбережения своих денег тоже - пенсионеры должны постоянно думать об экономии.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Янно ВООЛ: 

- Выбираю более экономную машину, слежу за исправностью - чтобы не было вредных выбросов от сгорания топлива. Выращиваю сам овощи-фрукты. Всегда сортирую мусор.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Екатерина ВАЛКИНА: 

- Сортирую отходы. Воду экономим, используем в светильниках экономные LED-лампы. Очень редко покупаем одноразовую посуду, и только такую, которая быстро разлагается. Лишних пакетов в магазине тоже стараюсь не брать.

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