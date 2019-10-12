ОПРОС: Что вы делаете в повседневной жизни для сохранения окружающей среды?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Ингар МЕТСАТАЛУ: - Экономлю воду и электроэнергию, сортирую отходы. Стараюсь избегать перепотребления - не покупать лишних товаров. Всегда пытаюсь рационально продумать необходимые поездки - чтобы экономить ресурсы и меньше загрязнять воздух.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Антон ДИЕВ: - Занимаемся сортировкой мусора. Если организую какие-то мероприятия и без одноразовой посуды не обойтись, использую только биоразлагаемую. Считаю самой важной задачей показать пример и научить бережному отношению к природе молодое поколение.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Светлана КОРОЛЕВА: - Дико боюсь сломать лишнюю веточку у дерева или куста... Не разбрасываю мусор, наоборот, если вижу, что где-то что-то валяется, - подниму и выброшу в урну или контейнер. Воду экономлю, думая не только о сохранности природных ресурсов, но и в целях сбережения своих денег тоже - пенсионеры должны постоянно думать об экономии.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Янно ВООЛ: - Выбираю более экономную машину, слежу за исправностью - чтобы не было вредных выбросов от сгорания топлива. Выращиваю сам овощи-фрукты. Всегда сортирую мусор.