Неформальные уроки Юлии Смирновой

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- У учителя истории и обществоведения почти каждый день пять-шесть уроков, но кроме этого вы по собственной инициативе занимаетесь еще и проектной деятельностью. Ежегодно пишете и участвуете с ребятами в нескольких проектах. Почему вы считаете это важным в образовании детей?