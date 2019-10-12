Неформальные уроки Юлии Смирновой

"Меня во многом делает счастливым учителем неформальное образование", - говорит преподаватель истории и обществоведения Малеваской основной школы Кохтла-Ярве Юлия Смирнова, которая нынче была в числе номинантов в категории "Учитель-предметник основной школы" республиканского конкурса "Учитель года".
- У учителя истории и обществоведения почти каждый день пять-шесть уроков, но кроме этого вы по собственной инициативе занимаетесь еще и проектной деятельностью. Ежегодно пишете и участвуете с ребятами в нескольких проектах. Почему вы считаете это важным в образовании детей?