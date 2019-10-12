Сб, 12.10.2019
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Неформальные уроки Юлии Смирновой

Юлия Смирнова работает в Малеваской основной школе, бывшей Общей гимназии, с 1991 года. Понимать историю и обществоведение она помогает ученикам и через неформальные уроки.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

"Меня во многом делает счастливым учителем неформальное образование", - говорит преподаватель истории и обществоведения Малеваской основной школы Кохтла-Ярве Юлия Смирнова, которая нынче была в числе номинантов в категории "Учитель-предметник основной школы" республиканского конкурса "Учитель года".

ДОСТУПНО ДЛЯ

- У учителя истории и обществоведения почти каждый день пять-шесть уроков, но кроме этого вы по собственной инициативе занимаетесь еще и проектной деятельностью. Ежегодно пишете и участвуете с ребятами в нескольких проектах. Почему вы считаете это важным в образовании детей?

- Написание проектов и участие в них помогает развивать ребят и мне самой развиваться. Проекты позволяют обучаться многому из того, что не входит в определенные стандарты, которые мы должны выполнять на уроке. Это происходит после уроков в процессе неформального общения.

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