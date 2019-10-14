Пн, 14.10.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

В образовании по интересам дуют новые ветры

Летом прошлого года на пляже в Нарва-Йыэсуу сделала остановку странствовавшая по Эстонии мореходная школа "Meresõber"; отныне в курортном городе ходить на парусные тренировки можно на постоянной основе.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Самоуправления Ида-Вирумаа при поддержке государства расширили возможности молодежи для занятий различными хобби. В список вариантов добавились кружок комиксов, парусная школа и духовой оркестр. Поддержка образования и деятельности по интересам предоставила молодежи уезда дополнительные занятия на сумму около 1,9 миллиона евро.

ДОСТУПНО ДЛЯ

С прошлого учебного года в Вокаском открытом молодежном центре собирается кружок по интересам, который называется "Koomiksirõngas" и настолько популярен, что его руководителю Кристи Марков порой даже не находится места за круглым столом.

Возможность выразить мысли 

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