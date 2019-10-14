В образовании по интересам дуют новые ветры

Самоуправления Ида-Вирумаа при поддержке государства расширили возможности молодежи для занятий различными хобби. В список вариантов добавились кружок комиксов, парусная школа и духовой оркестр. Поддержка образования и деятельности по интересам предоставила молодежи уезда дополнительные занятия на сумму около 1,9 миллиона евро.
С прошлого учебного года в Вокаском открытом молодежном центре собирается кружок по интересам, который называется "Koomiksirõngas" и настолько популярен, что его руководителю Кристи Марков порой даже не находится места за круглым столом.