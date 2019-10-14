Дубль "Ярве" в Ласнамяэ потерпел разгром со счетом 0:8 в присутствии немецких болельщиков
Второй команде кохтла-ярвеского ФК "Ярве", выступающей во второй эстонской футбольной лиге, нынешняя встреча с ласнамяэским "Аяксом" запомнится как крупнейшим поражением в сезоне (0:8), так и тем, что на игре присутствовали немецкие болельщики, один из которых в ходе следующего матча выбежал на поле голым.
ФК "Ярве" на своей странице в "Facebook" дал результату матча однословную оценку: "фиаско". Занимающая десятое место среди 14 команд в регионе Север/Восток второй лиги дублирующая команда ФК "Ярве", которая в Кубке Эстонии этой осенью вошла в восьмерку лучших, потерпела крупнейшее поражение в сезоне от команды, располагающейся в таблице на две строчки ниже.
Футбольный портал "Soccernet" написал, что начавшийся в субботу в 13.00 в Таллинне матч второй эстонской лиги к второму тайму пришла посмотреть также насчитывавшая несколько десятков человек группа немецких болельщиков, которые заранее прибыли в Таллинн в связи с проходившим в воскресенье на стадионе "Лиллекюла" матчем отборочного турнира чемпионата Европы Эстония - Германия.
Немцы болели за хозяев встречи - команду Ласнамяэ. По сообщению "Soccernet", в то время немецкие болельщики вели себя вежливо, и многие из тех, кто забил гол, подбегали к стенду за лицевой линией и пожимали зрителям руки.
К матчу второй лиги между ФКИ "Таллинн" и столичным "Араратом", который начался в 17.00, на стадионе собралось еще больше немецких болельщиков, также начало отчетливее сказываться влияние алкоголя. На 74-й минуте встречи один из болельщиков выбежал на стадион голым и проехался на животе по газону.