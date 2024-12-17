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В Кохтла-Ярве подорожают занятия спортом

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Повысятся цены и в бассейне Кохтла-Ярвеского спортцентра "Wiru".
Повысятся цены и в бассейне Кохтла-Ярвеского спортцентра "Wiru". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Если осенью горуправа отказалась от резкого повышения цен на пользование бассейнами, спортзалами, ледовым холлом и другими спортивными объектами из-за протеста спортивных клубов, то с нового года новые цены все же начнут действовать.

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело сказал, что хотя процентный рост цен может быть большим, следует отметить, что до сих пор спортивные клубы города могли пользоваться спортивными сооружениями за символическую плату. "То, что использование четырех дорожек в школьном бассейне стоит у нас всего пять евро, никоим образом неразумно. По сути, это бесплатно, потому что это даже не покрывает расходы на принятие душа участниками тренировок", - сказал он.

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