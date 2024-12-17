В Кохтла-Ярве подорожают занятия спортом

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело сказал, что хотя процентный рост цен может быть большим, следует отметить, что до сих пор спортивные клубы города могли пользоваться спортивными сооружениями за символическую плату. "То, что использование четырех дорожек в школьном бассейне стоит у нас всего пять евро, никоим образом неразумно. По сути, это бесплатно, потому что это даже не покрывает расходы на принятие душа участниками тренировок", - сказал он.